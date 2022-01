चंडीगढ़: हरियाणा में पिछले 3 हफ्तों से लगातार रुक रुक के बारिश (Rain in Haryana) हो रही है. जिसके चलते खेतों में जलभराव हो गया है. जलभराव के चलते किसानों की गेहूं (Crop Submerged in Haryana) और सरसों समेत सब्जियों की फसल नष्ट हो गयी है. किसानों का कहना है कि शुरुआती बारिश की वजह से सरसों की फसल पर जो फलियां आई थी, वो खराब होनी शुरू हो गई हैं. जिसके चलते भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. वहीं किसानों के मुद्दे को लेकर गुरुवार को कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय के सामने नूंह-पलवल मार्ग पर धरना प्रदर्शन किया जिसकी अगुवाई सीएलपी उपनेता (Aftab Ahmed Support Farmer protest in Nuh)विधायक आफताब अहमद ने की.

विधायक आफताब अहमद ने कहा कि अगर सरकार ने अगले दो-तीन दिनों में जिले के किसानों की खराब हुई फसलों की स्पेशल गिरदावरी एवं मुआवजे के आदेश नहीं किए तो एक दिवसीय इस धरने को अनिश्चितकालीन धरने के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा इतना ही नहीं आज भले ही कोरोना नियमों का पालन करते हुए कम कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दिए हो, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में अगर सरकार ने किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो बड़ी तादाद में किसान जिले भर में अलग-अलग सड़कों पर धरना प्रदर्शन करेंगे और कांग्रेसी कार्यकर्ता किसानों के साथ हर मोर्चे पर खड़ा हुआ दिखाई देगी.

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों की कोई सुध नहीं ले रही है. तीन कृषि कानून के खिलाफ किसान 1 साल से भी अधिक समय तक दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे. इस दौरान 700 से भी अधिक किसान शहीद हो गए, लेकिन सरकार ने आज तक एक शब्द तक नहीं बोला. फसलों की बिजाई की बात करें तो किसानों को अब तक डीएपी खाद नही मिला जिसके कारण यूरिया की भरी किल्लत सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा जिले की हजारों एकड़ भूमि में पानी जमा होने के कारण फसलों की बिजाई नहीं हो पाई और बरसात के बाद गेहूं इत्यादि फसलों में पानी जमा होने की वजह से फसल खराब हो गई. सरकार को जल्द से जल्द खराब हुई फसलों पर उचित मुआवजा देना चाहिए.

अगर यह गूंगी बहरी भाजपा की सरकार नींद से नहीं जागी और खराब फसलों में किसानों के लिए मुआवजे का ऐलान नहीं किया तो कांग्रेस किसी भी हद तक जाने से पीछे नहीं हटेगी. कांग्रेस पार्टी किसानों को मुआवजा दिला कर ही दम लेगी. कांग्रेस के सैकड़ों नेताओं-कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन के बाहर धरना प्रदर्शन किया और एडीसी सुभीता ढाका के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ज्ञापन भेजा. विधायक आफताब अहमद इस बारे में मुख्य सचिव, वित्त आयुक्त सहित जिले के उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह से भी मुलाकात कर जल्द से जल्द गिरदावरी कराने की मांग की.

