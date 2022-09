महेंद्रगढ़: जिले के मोहल्ला ढाणी के गणेश मंडल के लोगों द्वारा गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन (Accident during immersion of Ganesh idol in Mahendragarh) किया जा रहा था. बताया जा रहा है कि आसनवास की बड़ी नहर में मूर्ति विसर्जित करते समय 6 से ज्यादा लोग तेज बहाव में बह गये. 6 लोगों के डूबने की आशंका जताई जा रही है. मौके पर सर्च अभियान जारी है. 5 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है. बाकी लोगों की तलाश की जा रही है. प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं. (अपडेट जारी)