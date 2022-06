कुरुक्षेत्र: राज्य में HBSE का रिजल्ट घोषित हो चुका (HBSE 12th result) है. कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा उपमंडल की साक्षी ने 12वीं कक्षा में दूसरा स्थान लाकर जिले का नाम रोशन किया (haryana board 12th result) है. साक्षी वाणिज्य संकाय की छात्रा है. बाबा श्रवण नाथ स्कूल पिहोवा की छात्रा साक्षी ने 496 अंक पाकर स्कूल का नाम गौरान्वित किया है. साक्षी ने बताया कि उनका सपना आईएएस बनना है और वह इस लक्ष्य को पूरा करेंगी. वहीं इंटरमीडिएट परिणाम घोषित होते ही जिले में भी खुशी का माहौल बना हुआ है.

बेटी की सफलता पर परिवार में खुशी का माहौल है. साक्षी के अभिभावकों ने मिठाई बांटकर बेटी की सफलता पर खुशी जताई है. बाबा श्रवणनाथ स्कूल पिहोवा वाणिज्य संकाय की छात्रा साक्षी प्रदेश में 496 अंक पाकर दूसरा स्थान पाकर उन्होंने बता दिया है कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं. मीडिया से बातचीत में साक्षी ने कहा कि वह आईएएस बनना चाहती हैं और उनका लक्ष्य आईएएस बनना ही है, जिसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है.

कुरुक्षेत्र की साक्षी ने लहराया 12वीं में परचम, दूसरा स्थान पाकर किया टॉप

साक्षी के दादा सूबे सिंह ने बताया कि उनकी बेटी पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही है और उसके टॉप करने से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है. पिता राम सिंह ने बताया कि साक्षी रातभर पढ़ाई करती थी, पढ़ाई की लगन ने उसे आज टॉपर बनाया है. साक्षी के हरियाणा में दूसरे नंबर पर आने से आसपास के क्षेत्र के लोगों में भी खुशी का माहौल (Sakshi got second place in 12th result in Haryana) है.

12वीं में टॉप करने के बाद साक्षी ने कहा कि पूरे परिवार ने उनका बहुत सपोर्ट किया है. उनके टीचर्स ने हमेशा मोटिवेट किया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब भी वह डगमगाई हैं तो उनके भाई ने उनका हमेशा साथ दिया और सपोर्ट किया है.