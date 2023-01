कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा

कुरुक्षेत्र: राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है. हरियाणा में यात्रा के दूसरे फेज के दौरान चौथे दिन खानपुर कोरिया से यात्रा की शुरुआत (Bharat jodo yatra in haryana) हुई. यात्रा आगे बढ़ी और शाहाबाद पहुंचकर राहुल गांधी ने यहां टी ब्रेक लिया (Rahul gandhi in kurukshetra) है. दोपहर 3:30 बजे पट्टी बोरिपुर क्रॉस से फिर से यात्रा की शुरुआत होगी. यात्रा कुरुक्षेत्र से सीधा अंबाला जाएगी. अंबाला से होते हुए पंजाब की ओर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा प्रस्थान (Rahul Gandhi Bharat Jodo Yatra in Kurukshetra) करेगी.

बता दें कि बीते रविवार को राहुल गांधी ने करनाल में यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था. इस प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया. इसके साथ ही उन्होंने यात्रा करने का मुख्य उद्देश्य भी बताया. पीसी के दौरान उन्होंने कहा था कि किसानों को मारा जा रहा है. तीन काले कृषि कानून का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि किसानों को मारने के ये हथियार हैं. सरकार किसानों पर ध्यान नहीं दे रही है. स्वामीनाथन रिपोर्ट का भी उन्होंने जिक्र किया.

युवाओं को लेकर उन्होंने कहा कि आज देश का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है. महंगाई चरम सीमा पर है. जनता को महंगाई और बेरोजगारी की मार पड़ रही है. पर इस ओर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है. इस यात्रा के जरिए हम युवाओं और देश के प्रत्येक व्यक्ति को एकजुट करेंगे. बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करती है. देश को बांटने का काम बीजेपी करती आ रही है.