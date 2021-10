करनाल : हरियाणा के करनाल में दो दिन पहले 18 साल के मोहित नाम के युवक के सुसाइड के ((Youth commits suicide after cutting challan) मामले में प्रशासन ने पीड़ित पक्ष की मांगो को मान लिया है. प्रशासन के इस आश्वासन के बाद मोहित के अंतिम संस्कार ( Family agrees to perform last rites of Mohit)करने के लिए परिवार राजी हो गया है. प्रशासन ने कहा कि जिन पुलिस कर्मचारियों ने चालान किया था उनके खिलाफ FIR दर्ज़ होगी, और परिजनों की मांग थी कि मृतक के भाई को नौकरी दी जाए तो उसे DC रेट पर नौकरी देने का आस्वासन दिया गया है. साथ मे 1 लाख रुपये नकद, और 15 दिनों में 25 लाख रुपये मुआवज़े का केस बना हरियाणा सरकार को भेजा जाएगा.

बता दें कि जिला पुलिस ने 27 अक्तूबर को बाइक सवार युवक मोहित का चालान काटा था. जिससे आहत होकर मोहित नाम के युवक ने जहर निगलकर आत्महत्या (Youth commits suicide after cutting challan) कर ली थी. 72 घंटे बाद भी परिजनों ने मोहित के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया है. मोहित का परिवार पोस्टमार्टम हाउस में धरने पर बैठ गया है. परिजनों के मुताबिक पुलिस द्वारा चालान काटे जाने से आहत युवक ने सुसाइड किया था.

ये भी पढ़ें : मोहित आत्महत्या मामला: परिजनों ने 72 घंटे बाद भी नहीं किया अंतिम संस्कार, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग

परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चालान काटने के अलावा पुलिस ने मोहित के साथ मारपीट और गाली-गलौच भी की थी. मृतक के परिजनों का कहना था कि जब तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती. तब तक वो मोहित के शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे. परिजनों का आरोप लगाते हुए कहा उनपर समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है. न्याय की मांग को लेकर परिजन कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर धरना देने बैठ गए.

ये भी पढ़ें : हरियाणा: पुलिस ने काटा 13 हजार रुपये का चालान तो युवक ने निगल लिया जहर, हुई मौत