करनाल: सीएम सिटी करनाल के कुचपूरा में मंगलवार को हुई एक शादी चर्चा का विषय बनी रही. दरअसल यहां पर दूल्हे राजा अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए हेलीकॉप्टर में आए. दूल्हे के बड़े भाई सोनू ने अपने छोटे भाई को उनकी शादी पर हेलीकॉप्टर में बारात ले जाने की अनूठी सौगात दी. सोनू ने अमेरिका से ही हेलीकॉप्टर की बुकिंग थी. हेलीकॉप्टर गांव कुचपूरा में पहुंचा और दूल्हा राहुल हेलीकॉप्टर में अपनी दुल्हनिया गीता को लाने के लिए दहा बजीदा के लिए रवाना हुआ. (Groom brought bride by helicopter in Haryana) (Groom arrived in helicopter to pick up Bride)

जिससे वहां के लोगों के लिए यह बारात एक आकर्षण का केंद्र बन गई और बारात को देखने के लिए भारी संख्या में लोग जुट गए. गांव में हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए दूल्हा और दुल्हन के पहले से इंतजाम नहीं थे, इसलिए हेलीकॉप्टर आने के बारे में पता चलने पर ग्रामीणों ने दूल्हे के गांव कुचपुरा और दूल्हन के गांव दहा बजीदा में स्पेशल हेलीपैड बनाए, ताकि आसानी से हेलीकॉप्टर को उतारा जा सके. जब बारात गांव कुचपुरा से दहा बजीदा तक पहुंची तो यहां बारातियों से ज्यादा लोग हेलीकॉप्टर देखने के लिए आए थे.

हेलीकॉप्टर देखने के लिए जुटी भीड़.

दूल्हा-दुल्हन के गांव में बारात से ज्यादा दूल्हे के हेलीकॉप्टर में आने और दुल्हन का उसी में विदाई करके जाना चर्चा का विषय बना रहा. हेलीकॉप्टर से बारात के जाने का पता चलने पर प्रशासन भी सक्रिय हो गया. किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए दोनों गांवों में पुलिस व फायर ब्रिगेड की गाड़ी तैनात की गई. इस अवसर पर दूल्हे ने कहा कि वह अपनी शादी को अनोखी बनाना चाहते थे. शादी कुछ अलग हो, इसलिए भाई ने बारात में दुल्हन लाने के लिए हेलीकॉप्टर भेज दिया. उन्हें इसकी बहुत खुशी है. बारात के लिए सुबह साढ़े 9 बजे हेलीकॉप्टर को आना था, लेकिन किन्हीं कारणों से हेलीकॉप्टर करीब 5 घंटे लेट हो गया. जब हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा तो परिजनों की चिंताए बढ़ गई थी.

करनाल में दुल्हनिया लेने हेलीकॉप्टर से पहुंचे दूल्हे राजा.

उन्होंने कहा कि परिजन एक बार तो कंपनी पर केस दर्ज करवाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन बाद में नोएडा की कंपनी के कर्मचारियों का फोन आया और कहा कि हेलीकॉप्टर रास्ते में है और जल्द पहुंच जाएगा. जिसके बाद हेलीकॉप्टर पहुंचा और बारात रवाना हुई. इस शादी के चर्चे करनाल ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में छाए हुए हैं. (Groom brought bride by helicopter in Haryana) (Groom arrived in helicopter to pick up Bride)

