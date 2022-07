चंडीगढ़ के प्राइवेट स्कूल में 200 साल पुराना पेड़ गिरा, 1 छात्रा की मौत, 19 घायल

सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के एक प्राइवेट स्कूल (tree falls in private school in chandigarh) में बड़ा हादसा हो गया है. सेक्टर-9 स्थित कार्मल कॉन्वेंट स्कूल (carmel convent school Chandigarh) में एक विशालकाय पेड़ टूटकर गिर गया.

विधायकों को धमकी पर बोले शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

हरियाणा में विधायकों को मिल रही अपराधियों की धमकी (Threats to MLAs in Haryana) का मामला अब तूल पकड़ने लगा है. इस मामले पर हरियाणा की प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस अब सरकार पर हमलावर हो गई है.

हरियाणा में विधायकों को धमकी मामले पर राज्यपाल से मिलीं कुमारी सैलजा, एनआईए से जांच की मांग

हरियाणा में कई विधायकों को मिली धमकी का मामला (Threats to MLAs in Haryana) सियासी रंग लेने लगा है. शुक्रवार को हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और कुमारी सैलजा ने राज्यपाल से मुलाकात करके इस मामले की एनआईए से जांच कराने की मांग की.

खेदड़ थर्मल प्लांट राख मामला: प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल

हिसार में खेदड़ गांव में बने थर्मल पावर प्लांट की राख को लेकर विवाद बढ़ गया है. शुक्रवार को प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों और पुलिस में एक बार फिर भिड़ंत हो गई. हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज (Police lathi charge in Khedar) कर दिया.

बिजली कर्मचारियों से मारपीट का मामला: आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर तीसरे दिन जारी रहा प्रदर्शन

नूंह में बिजली विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन (electricity workers strike in nuh) शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रहा. कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक उनका धरना जारी रहेगा.

फतेहाबाद गीता मंदिर रोड पर दो गुटों के बीच हुआ पथराव, 10 दिन में तीसरी वारदात

शुक्रवार को एक बार फिर से गीता मंदिर रोड पर दो गुटों के बीच जमकर पथराव (clash between two groups in fatehabad) हुआ. नागरिक अस्पताल से वाल्मीकि चौक की तरफ जाने वाले रोड पर ये वाक्या हुआ है.

यमुनानगर में पेट्रोल पंप पर दिनदहाड़े लूट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

जिले के सबसे व्यस्त इलाके मधु चौक (Madhu Chowk Yamunanagar) के पास शुक्रवार को महिंद्रा पेट्रोल पंप पर दिनदहाड़े लूट का मामला सामने आया है. बाइक सवार दो बदमाशों ने करीब साढ़े 10 बजे इस वारदात को अंजाम दिया.

रोहतकः खड़ी क्रेन में आग लगने से जिंदा जला युवक

रोहतक में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. सुनारिया जेल रोड पर एक खड़ी क्रेन में आग (Crane fire in Rohtak) लगने से युवक जिंदा जल गया. फिलहाल अचनाक इतनी तेज आग लगने का कारण अभी नहीं पता चल पाया है.

शराब ठेके के करिंदे से मारपीट कर बदमाशों ने नकदी लूटी, रंगदारी की धमकी देकर हुए फरार

पलवल में अपराधिक वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. आए दिन लूटपाट की घटनाएं सामने आ रही हैं. बदमाशों ने फिर मुंडकटी थाना क्षेत्र में शराब ठेके के करिंदे से मारपीट (liquor contract worker assaulted in palwal) कर नकदी लूट ली.

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू, आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 जुलाई

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार (haryana agricultural university hisar) में विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.

पारंपरिक खेती को छोड़ बागवानी की खेती करें किसान, हरियाणा सरकार दे रही 50 प्रतिशत अनुदान

किसान धान और गेहूं की खेती के अलावा अन्य फसलों की खेती में कम रूचि लेते हैं. धान की खेती के चलते दिनों दिन भूजलस्तर गिरता जा रहा है जिससे कई जिले डार्क जोन में चले गए हैं. कुछ सालों में पानी की समस्या और भयंकर हो सकती है.