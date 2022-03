करनाल: होली आते ही महंगाई का रंग और भी चटख हो गया है. रसोई में सबसे जरूरी आटा, दाल, तेल और सब्जी आदि ही होते हैं. इनके दामों में उछाल आया है. बात अगर सब्जियों की करें तो इनके दामों में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है. हर घर में किचन की रौनक सब्जियों से होती है और जायका इनके रेट से (Vegetables Prices in Haryana) तय होता है. शुक्रवार को हरियाणा में फल- सब्जियों के दाम (Fruits and Vegetables Price in Haryana) जारी हो गए हैं. आलू, टमाटर, प्याज समेत हरी सब्जियों की कीमत में रोजाना उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है.

खैर, सब्जियों के दामों में थोड़ी- बहुत राहत से भी आम आदमी का बिगड़ा रसोई का बजट फिलहाल काबू में है. वहीं दूसरी ओर फलों के दाम में कोई खास उतार-चढ़ाव नहीं है, लेकिन उम्मीद है आने वाले वक्त में फलों के दाम भी कुछ कम हो सकते हैं. इन दिनों मंडियों में फल सब्जियों की आवक में सुधार हो रहा है. लोकल सब्जियों के मंडी पहुंचने से और बाकी राज्यों से आवक पूर्ति होने से आम आदमी को हल्की राहत जरूर मिली है. हरियाणा की मंडियों में गोभी, टमाटर जैसी सब्जियां जो पहले 60 से 70 रुपये प्रति किलो बिक रही थी वो अब 30 रुपये प्रति किलो बिक रही हैं. ऐसे ही शिमला मिर्च भी 70 रुपये, तो मशरूम 110 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहे है. जानें शुक्रवार को क्या रहे हरियाणा में सब्जियों के दाम.

सब्जी दाम (प्रति किलोग्राम) मटर 40 रुपये गाजर 25 रुपये आलू 20 रुपये टमाटर 30 रुपये गोभी 30 रुपये प्याज 25 रुपये खीरा 30 रुपये पालक 30 रुपये धनिया 20 रुपये मेथी 30 रुपये नींबू 100 रुपये शिमला मिर्च 70 रुपये मूली 20 रुपये अदरक 70 रुपये फ्रांस बीन 50 रुपये मशरूम 110 रुपये हरी मिर्च 80 रुपये भिण्डी 80 रुपये पुदीना 20 रुपये चुकंदर 30 रुपये चपन कदु 20 रुपये लोकी 30 रुपये पेठा 25 रुपये कद्दू 30 रुपये तोरई 90 रुपये ककड़ी 90 रुपये बैंगन 40 रुपये

कोरोना के इस दौर फलों की मांग भी ठीक-ठाक बनी हुई है. सर्दियों के इस मौसम में अमरूद काफी पसंद किया जा रहा है जो कि स्वाभाविक है. क्योंकि सीजनल फल जो ठहरा. इसके साथ ही केला, सेब, संतरा समेत तमाम फलों की बिक्री काफी हो रही है. हरियाणा में फलों की कीमत (Fruits Price in Haryana) भी रोजाना बदल रही है. ताजा जारी कीमतों के मुताबिक हरियाणा में केला 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है. वहीं सेब आज 120 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा है. चलिए जानते हैं आज क्या है हरियाणा में फलों की कीमत.

फल दाम (प्रति किलोग्राम) केला 50 रुपये सेब 120 रुपये संतरा 50 रुपये चीकू 40 रुपये अनार 100 रुपये अमरूद 30 रुपये अंगूर 80 रुपये काले अंगूर 100 रुपये बेर 50 रुपये मौसमी 50 रुपये नारियल पानी 50 रुपये

वहीं खुदरा बाजार में दाल, चावल जैसी जरूरत की चीजों का हाल ही में भाव नहीं बढ़ा है, लेकिन आम आदमी की आर्थिक स्थिति के मुताबिक राशन काफी मंहगा है. कारोबारियों का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में दालों के दामों में और उछाल (Pulses Price in Haryana) होने वाला है. जो आम आदमी की चिंता का विषय हो सकता है.

