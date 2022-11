करनाल: कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशा तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के पास से एक किलोग्राम अफीम और 70 किलोग्राम डोडा चूरापोस्त बरामद हुआ (Kurukshetra police arrested drug smuggler) है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कर्ण गोयल ने बताया कि एंटी नारकोटिक सेल ने गुप्त सूचना के आधार पर कुरुक्षेत्र के लाडवा चौक शाहबाद पर गश्त किया. सूचना के आधार पर गश्त कर रही पुलिस ने झारखंड से पंजाब जा रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी का नाम कुलदीप सिंह है और वह पंजाब के संगरुर का रहने (Drug smugglers active in Karnal) वाला है.

सूचना थी कि कुलदीप सिंह लुधियाना से सामान लोड कर कलकता, झारखंड, बिहार से ट्रक में चुरापोस्त डोडा व अफीम की सप्लाई करता है. पुलिस ने आरोपी को काबू कर लिया. राजपत्रित अधिकारी के सामने आरोपी की तलाशी ली गई. आरोपी के ट्रक से नशीला पदार्थ अफीम व डोडा, चूरापोस्त बरामद (crime news karnal) हुआ.

जिसका वजन एक किलोग्राम अफीम व 70 किलोग्राम डोडा, चूरापोस्त निकला है. जिसकी कीमत करीब छह लाख रूपये बताई जा रही है. आरोपी के खिलाफ थाना शाहाबाद में नशीले वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया (drug smuggler arrested in Kurukshetra) गया है. आरोपी कुलदीप सिंह को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया (Action on drug smuggling in Kurukshetra) है.