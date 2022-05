1- Khattar on Vijay Singla: हरियाणा सीएम मनोहर लाल बोले, मुफ्तखोरी के नाम पर सत्ता में आ गये, आगे भगवान मालिक: पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को बर्खास्त (punjab health minister vijay singla sacked) करने पर सियासी आरोप प्रत्यारोप भी शुरु हो गये हैं. विरोधी दलों को आम आदमी पार्टी पर हमला करने का मौका मिल गया है. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मामले पर आम आदमी पार्टी को आड़े हाथो लेते हुए कहा कि इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता. इनके कई विधायकों को पहले ही जेल हो चुकी है. कहीं ये भ्रष्टाचार के रूप में हटा रहे हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

2- Fake Passport in Ambala: अंबाला पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, चार आरोपी गिरफ्तार: नकली पासपोर्ट बनाने वालों के खिलाफ अंबाला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. अंबाला पुलिस ने नकली पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस द्वारा शहर के जगाधरी गेट से आरोपियों को नकली पासपोर्ट सहित काबू किया गया. लोगों से मिल रही शिकायत के आधार पर पुलिस की ओर से यह कार्रवाई अमल में लाई गई है. दो दिन पहले ही पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को काबू करके कोर्ट में पेश किया था, आगामी जांच से ही इस गिरोह का पर्दाफाश हो सका है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

3- Haryanvi Singer Murder : हरियाणवी सिंगर की हत्या मामले में खुलासा, शूटिंग के बहाने बुलाकर की हत्या और फिर दफनाया शव: हरियाणवी सिंगर संगीता उर्फ दिव्या के हत्या की गुत्थी (Haryanvi Singer Muder) को दिल्ली की द्वारका पुलिस ने सुलझा लिया है. इस मामले में पुलिस ने रोहित और अनिल को महम से गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों ने ही संगीता उर्फ दिव्या के मौत की साजिश रची थी. इसके बाद उसकी हत्या कर उसके शव को एक हाईवे के किनारे जमीन में दबा दिया था. उधर, पुलिस ने संगीता के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

4- Land Dispute in Faridabad: दो भाइयों ने अपने ही सगे भाई को बेरहमी से पीटा: मंगलवार को बड़ोली गांव में जमीन टुकड़े को लेकर सगे भाईयों ने अपने ही भाई को पीट-पीटकर (man beaten up in faridabad) अधमरा कर दिया. दोनों आरोपी भाई अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. खबर है कि जमीन के टुकड़े को लेकर दो भाईयों ने अपने ही सगे भाई की जमकर पिटाई की. आरोपी राकेश को तबतक पीटते रहे जबतक राकेश बेहोश नहीं हो गया. पूरा मामला तीनों भाइयों के बीच पुश्तैनी जमीन का है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

5- सिरसा में 2 रुपए का विवाद, शिकायतकर्ता ने पैसे वापस न देने पर दी कोर्ट जाने की धमकी: सिरसा में 2 रुपए का विवाद सामने आया (2 rupees dispute in sirsa) है. जिले के युवक तरूण भट्टी (Tarun Bhatti of Sirsa) ने अपने 2 रुपए वापस लेने के लिए जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंडल नंबर 2 के उच्च अधिकारियों को शिकायत की है. वहीं, पैसे वापस न देने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी बात कही है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

6- Road Accident In Jind: जींद में तेजरफ्तार ट्रक और पिकअप की टक्कर, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत: हरियाणा के जींद में रात को बड़ा हादसा हो (Road Accident In Jind) गया. हरिद्वार से अस्थियां विसर्जन कर लौट रहे नारनौंद के एक परिवार के लोगों की गाड़ी कैथल रोड पर गांव कंडेला के पास ट्रक से टकरा गई. हादसे में दो महिलाओं समेत 6 व्यक्तियों की मौत हो गई. यहां पढ़ें पूरी खबर...

7- Fire Broke Out in Electronic Shop: भिवानी में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी आग, 40 से 50 लाख का समान जलकर राख: भिवानी में मंगलवार सुबह एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम की दुकान में आग (fire broke out in electronic shop in Bhiwani ) लग गई. आग लगने के कारण दुकान मालिक को करीब 40 से 50 लाख रुपये का नुकसान हुआ है. दुकानदार ने कहा कि बिजली विभाग की लापरवाही का खामियाजा दुकानदार को भुगतना पड़ रहा है. इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

8- GMC employees Strike: 2 दिनों की हड़ताल से साइबर सिटी की चरमराई सफाई व्यवस्था: नगर निगम गुरुग्राम के 6 हजार से ज्यादा कर्मचारी (GMC employees strike in Gurugram) दो दिन की हड़ताल पर हैं. इनमें सफाई कर्मचारी, फायर विभाग, के कच्चे कर्मचारी शामिल हैं. कर्मचारियों का मंगलवार को दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा. कच्चे कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में इस प्रदर्शन को और बड़े स्तर पर किया जाएगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

9- Power Crisis in Rewari: रेवाड़ी में बिजली-पानी की समस्या को लेकर लोगों ने सड़क पर किया प्रदर्शन: रेवाड़ी में गर्मी के सीजन में बिजली और पानी का संकट (Power Crisis in Haryana) लोगों पर दोहरी मार कर रहा है. मंगलवार को रेवाड़ी के औद्योगिक कस्बा में लोगों ने बिजली-पानी को लेकर नंदरामपुर बास रोड पर जाम लगा दिया. करीब आधे घंटे तक लोग सड़क पर प्रदर्शन करते रहे. दरअसल तेज अंधड़ और बारिश की वजह (Heavy Rain in Rewari) से काफी जगह पेड़ और बिजली के पोल गिरे हुए हैं. जिसके चलते क्षेत्र में बीजली और पानी की समस्या से लोगों की परेशानी बढ़ गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

10- Rishabh Pant Fraud Case: साकेत कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व क्रिकेटर मृणांक सिंह को जारी किया समन: भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत ने धोखाधड़ी मामले (Rishabh Pant Fraud Case) में दिल्ली की साकेत कोर्ट में याचिका दायर की है. ऋषभ पंत ने हरियाणा के एक क्रिकेटर मृणांक सिंह (Former Haryana cricketer Mrinank Singh) पर एक करोड़ 63 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...