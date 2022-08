कैथलः जिले में चोर आए दिन चोरियों की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. चोरों ने सीवन थाने के अधीन पड़ने वाले गांव रसूलपुर में चोरी (theft in rasulpur village of Kaithal) की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. चोर रात में घर का दरवाजे काटकर अंदर घुसे और 5 तोले सोने और चांदी के गहने तथा 6 हजार रुपए नकदी (jewelry and cash theft in kaithal) चोरी कर ले गए. चोरों ने इस वारदात को तब अंजाम दिया जब परिवार के सदस्य मात्था टेकने के लिए मंदिर गए हुए थे. चोरों को परिवार के लोगों के घर में न होने का पता था और इसकी फायदा उठाकर वो घर में घुस गए और लाखों के गहने उड़ा ले गए.

घर की मालकिन परमिंदर कौर ने बताया कि वो मात्था टेकने कहीं गए हुए थे और जब वापस आए तो दरवाजे टूटे पड़े थे. घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और घर में रखे सोने-चांदी के गहने गायब थे. घर में 6 हजार की नकदी भी रखी थी वो भी नहीं मिली. उन्होंन आस-पड़ोस के लोगों से चोरों के बारे में पूछ तो किसी को भी चोरी की इस वारदात के बारे में नहीं पता था. चोरी की शिकायत पर सीवन थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है.

एसएचओ राम कुमार का कहना है कि चोरी के मामला जांच की जा रही है. गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. चोरी की गांव से ग्रामीण भी हैरत में हैं. जिले में हो रही चोरी की वारदातों से लोग परेशान हैं. पुलिस चोरी की एक वारदात को सुलझाती है तो चोर अन्य वारदात को अंजाम दे देते हैं.

