कैथलः गांव नौच के मस्त नाथ डेरे में अज्ञात लुटेरे नकदी और जेवरात लूट (Robbery in sadhu camp Kaithal) कर फरार हो गये. रात लगभग दो बजे चार लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया. लुटेरों ने डेरे के साधुओं की लठों के साथ बेरहमी से पिटाई भी की और उनसे नकदी, सोने के गहने और मोबाइल (Cash and jewelry loot in Kaithal) लूट ले गये.



मस्त नाथ डेरा नौच व जसवंती के बीच में पड़ता है और रात को डेरे में पंजाब से आया एक साधु भी रुका हुआ था. साधु से बदमाश 25 हजार रुपये और मोबाइल फोन ले गये. एक साधु ने बताया कि लुटेरों ने मुंह पर नकाब बांध रखे थे और उनमें से एक ने खाकी पेंट पहन रखी थी. नकाबपोश बदमाशों ने डेरे के सभी साधुओं को लाठियों से बुरी तरह मारा (Sadhus beaten in Kaithal) जिससे उनको चोटें आई हैं.





लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश डेरे में लगे सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी उठा ले गये. डेरे के साधुओं ने लूट की वारदात की सूचना पुलिस को दे दी है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

बता दें कि साधुओं के डेरों में लूट (Robbery in Kaithal) की ये कोई पहली वारदात नहीं है. इससे पहले लुटेरे कठवाड, बाबा लदाना, डंडोंता, सीवन में साधुओं के डेरों में लूट की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं. पुलिस अभी तक इन वारदातों को सुलझा नहीं पाई है. देखना होगा की नौंच में हुई इस वारदात को पुलिस सुलझा पाती है या नहीं. बहरहाल डेरे में हुई इस वारदात से साधु भी डरे हुये हैं.