कैथल: हरियाणा के कैथल जिले में अपराधियों की अब खैर नहीं. अपराध नियंत्रण (crime control in kaithal) की दिशा में पुलिस ने अहम कदम उठाते हुए शहर के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा (CCTV camera started in Kaithal) लगाने का पहले चरण का काम पूरा कर लिया गया है. एसपी मकसूद अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला कैथल में ट्रैफिक नियमों की पालना न करने वाले और वारदात को अंजाम देकर फरार होने वाले आरोपियों पर अब कैथल पुलिस सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखेगी.

एसपी ने बताया कि कैथल में 7 लोकेशन पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी. जिसमें पेहवा चौक, करनाल बाइपास नाका, अम्बाला बाईपास नाका, जींद बाईपास नाका, भगत सिंह चौक, सीवन बाइपास नाका और लघु सचिवालय में उच्चतम गुणवता वाले 32 कैमरे (32 cctv at seven places in Kaithal) लगाए गए है. जो दिन रात वर्किंग में रहेगें. इन कमरों में सैनिक मोड भी है अगर कहीं स्थिति कहीं पर नियंत्रण से बाहर होती है तो कंट्रोल रूम को दैनिक मोड अलर्ट मिल जाएगा.

पुलिस का कहना है कि अलर्ट मिलते ही तुरंत पुलिस एक्शन में आ जाएगी, जिनका नियंत्रण कक्ष एसपी कार्यालय में बनाया गया है. जिसमें 4 पुलिस कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं. जिनको इसकी पूरी ट्रेनिंग दी गई है. एसपी ने बताया कि यह कैमरे सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) के अंतर्गत संस्थाओं के सहयोग से लगाए गए हैं, जिनमें लगभग 5 लाख रुपए खर्च हुए हैं.

आगामी एक साल तक बालाजी सिक्योरिटी सिस्टम कैथल से रख रखाव का करार किया गया है. एसपी ने बताया कि सभी सीसीटीवी कैमरे हाई रिजोल्यूशन वाले लगाए गए हैं. उन्होंने बताया कि ये कैमरे दिन रात हर वक्त समान रुप से अपना काम करते रहेंगे और इनमें दूर के चेहरे भी साफ दिखाई देगें.

जाहिर तौर पर अब ऐसे में शहर में कोई भी वारदात को अंजाम देकर अपराधी (Criminals will be banned in Kaithal)अगर भागेंगे तो उनकी पहचान आसानी से कैमरे की मदद से की जा सकेगी. अपराध और विधि व्यवस्था के नियंत्रण में यह कैमरे अहम भूमिका निभाएंगे. इनसे रात दिन मॉनिटरिंग की जा रही है. एसपी ने बताया कि इसके अतिरिक्त कमरों की मार्फत ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वाले वाहनों के चालान भी किए जाएंगे.

एसपी ने बताया कि लघु सचिवालय में लगाए गए कैमरों के माध्यम से पुलिस की पैनी नजर धरना प्रदर्शन में शामिल शरारती तत्व और संदिग्ध लोगों पर रहेगी. अंत में एसपी ने बताया कि फिलहाल तो सीसीटीवी लगाने में उन स्थानों को प्राथमिकता दी गई है. जहां लोगों का आना-जाना अधिक है. या फिर सुरक्षा के लिहाज से वह जगह महत्वपूर्ण है.

भविष्य में अगले चरण में इसका प्रसार किया जाएगा और अन्य स्थानों पर भी सीसीटीवी (cctv cameras at 7 places in Kaithal) कैमरे लगाए जाएगें. एसपी ने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी नव निर्वाचित पंच सरपंच और आमजन अपने गांवों और घरों तथा दुकानो में भी सीसीटीवी कैमरे लगवाएं. ताकि अपराधियों पर तुरंत नकेल कसी जा सके.

