कैथल: हरियाणा के कैथल जिले एक मिल मालिक से ठगी (mill owner cheated in Kaithal district) के मामले में दो विदेशियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार विदेशी पति पत्नी बताए जा रहे हैंं. आरोप है कि दोनों ने मिल मालिक से 68 हजार रुपये की ठगी की थी. गिरफ्तार शख्स का नाम अली उर्फ हाशमी बोफराजोर्ड बताया जा रहा है. जबकि उसकी पत्नी का नाम अफसाना है. आरोपी पति पत्नी ईरान की राजधानी तेहरान के रहने वाले हैं.

पुलिस के मुताबिक, महेंद्र पाल की शिकायत अनुसार जींद रोड चुंगी पर उसकी खल भंडार मिल है. जहां पर 17 सितंबर को दोपहर के समय विदेशी महिला व पुरुष आए. दोनों ने उससे 80 रुपये में दो किलो खल खरीदी. उसके बाद दोनो विदेशियों ने उससे कहा कि एक बार भारत का 2 हजार रुपये का नोट दिखा दो. जब वह पैकेट से 2 हजार रुपये का नोट निकालने लगा तो उन दोनो बड़े ही चालाकी के साथ पैकेट से 2/2 हजार के 34 नोट निकाल (Cheating name of showing notes in Kaithal) लिए. आरोपियों ने कुल 68 हजार रुपये हड़प लिए. जिस बारे थाना सिविल लाइन मे विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.

पुलिस ने बताया कि मामला संगीन था और विदेशी आरोपियों से जुडा था. इस वजह से एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच सीआईए-1 को सौंपी थी. एसपी ने पुलिस को अभियोग में प्रभावी एवं त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे. कड़ी मशक्कत के बाद दोनों आरोपियों को नारायणगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपियों द्वारा वारदात में प्रयुक्त होंडा सीटी गाड़ी जब्त कर ली गई.

प्रवक्ता ने बताया कि दोनो आरोपियों का सोमवार को कोर्ट में पेश करने से पहले विधिवत मेडिकल परीक्षण करवाया गया. मेडिकल परीक्षण में डॉक्टर द्वारा दोनों आरोपियों को कोरोना पॉजिटिव पाया (Corona positive accused of cheating) गया. दोनो आरोपी पुलिस सुरक्षा घेरे में क्वारंटाइन किए गए. प्रवक्ता ने बताया कि दोनो आरोपियों को कोरोना नेगेटिव आने उपरांत आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.