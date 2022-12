हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, सभी विभागों में भर्ती की मॉनिटरिंग के लिए बनेगा रेशनलाइजेशन कमीशन

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है. दूसरे दिन सीएम मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान (haryana government big announcement) किया है. प्रदेश में नौकरियों के लिए जल्द ही रेशनलाइजेशन कमीशन बनाया जाएगा.

शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में बोले दुष्यंत चौटाला- खराब फसल के मुआवजे के लिए 109 करोड़ रुपए मंजूर

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र हरियाणा के उपमुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि हरियाणा में खराब फसल को लेकर फसल मालिकों के लिए 109 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं. दुष्यंत चौटाला ने विधायकों से भी आग्रह किया कि वे जिलों में मुआवजे की जो राशि ट्रेजरी में पड़ी है, उसको मॉनिटर करें और किसानों से संपर्क कर उनके बैंक खाते जल्द से जल्द वेरिफाई करवाने में सहयोग करें. (meri fasal mera byora portal)

हरियाणा में 83 हजार से अधिक अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को दी गई छात्रवृत्ति: शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है. सत्र के दूसरे दिन सदन में हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने कहा कि उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान प्रदेश में अनुसूचित वर्ग के 83 हजार 834 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दस्तावेजों में दिक्कत के कारण प्रदेश में 11,218 छात्रों की छात्रवृत्ति अभी होल्ड पर है. (scheduled caste students in Haryana)

पंचकूला में ब्लड कम्पोनेंट के साथ 5 ब्लड बैंक कार्यरत: स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज

स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने (Health Minister Anil Vij) सदन में पूछे गए एक सवाल के जवाब में पंचकूला में ब्लड बैंक की संख्या को पर्याप्त बताया है. उन्होंने सदन को बताया कि पंचकूला में वर्तमान में जरूरत से अधिक रक्त का वार्षिक संग्रह हो रहा है. यह पूरे जिले में रक्त की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है.

हरियाणा गेस्ट टीचर को नये साल का तोहफा, सरकार ने 4 फीसदी बढ़ाया मेहनताना

हरियाणा में गेस्ट टीचर को सरकार ने नये साल का तोहफा देते हुए उनका मेहनताना (Haryana guest teacher Salary Increased) बढ़ा दिया है. सरकार ने गेस्ट टीचर के मेहनताने में 4% की बढ़ोतरी की है.

हरियाणा में एससी आयोग का गठन, रविंद्र बलियाला को बनाया गया चेयरमैन

हरियाणा में एससी आयोग का गठन (SC Commission Formed in Haryana) लंबे समय बाद आखिरकार सरकार ने कर दिया है. पूर्व विधायक रविंद्र बलियाला एससी आयोग के चेयरमैन बनाये गये हैं. चेयरमैन के अलावा एससी आयोग में तीन अन्य सदस्य भी नियुक्त किये गये हैं.

बहादुरगढ़ में दम घुटने से 3 लोगों की मौत, ठंड से बचने के लिए कमरे में लकड़ियां जला कर सो रहे थे

हरियाणा के बहादुरगढ़ में दम घुटने से 3 लोगों की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार ठंड से बचने के लिए कमरे में लकड़ियां जल कर तीनों लोग सो रहे थे. मृतकों में 2 व्यक्ति उत्तराखंड से तो एक व्यक्ति पश्चिम बंगाल का रहने वाला था. पुलिस और फॉरेंसिक विभाग की टीम मौके पर पहुंच कर आगामी कार्रवाई में जुट गई है.

नूंह में सड़क पर खड़े ट्रक में घुसी कार, कार सवार 2 लोगों की मौत, कोहरे के कारण हुआ हादसा

नूंह में कोहरे का सितम देखने को मिला है. जब मंगलवार सुबह कार सड़क पर खड़े ट्रक में जा घुसी, दुर्घटना (accident in nuh) इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. कार सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई वहीं दो अन्य घायल हो गए.

रेवाड़ी में नाबालिग से दुष्कर्म आरोपी हथियार समेत गिरफ्तार, राजस्थान में कर चुका है एक मर्डर

रेवाड़ी में बावल थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. राजस्थान में हत्या के बाद रेवाड़ी में नाबालिग लड़की को किडनैप कर रेप की (Rape case after kidnapping in Rewari) वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस के गिरफ्तार कर लिया है. मुख्य आरोपी के पास से हथियार (Accused arrested with weapon) भी बरामद किए गए हैं. कोर्ट में पेश कर आरोपी को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है.

झज्जर में 8 डिग्री पहुंचा तापमान, धुंध ने रोकी वाहनों की रफ्तार

पूरे हरियाणा में धुंध की सफेद चादर छाई हुई है. इस कारण कंपकंपी के साथ वाहनों चालकों की भी परेशानियां बढ़ गई है. झज्जर में विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की जा रही है. गेहूं, सरसों की फसलों के लिए ये धुंध वरदान तो सब्जियों के लिए काफी नुकसानदायक मानी जा रही है जिसका असर भी हरियाणा के कई जिलों में देखने को मिल रहा है. (Cold wave continues in Haryana )

