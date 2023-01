कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल

झज्जर: हरियाणा में झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल (Congress MLA Geeta Bhukkal in Jhajjar) ने एक बार फिर से सरकार (Geeta Bhukkal on haryana bjp) पर निशाना साधा है. गीता भुक्कल का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रदेश के मुखिया हैं और उन्हें मंत्री संदीप सिंह का बचाव करने की बजाय पीड़िता को न्याय दिलाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन मुख्यमंत्री संदीप सिंह का ही बचाव कर रहे हैं.

गीता भुक्कल का कहना है कि मुख्यमंत्री को संदीप सिंह को मंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए. संदीप सिंह पर लगे छेड़छाड़ आरोप मामला प्रदेश में गरमाता जा रहा है. लगातार विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही है की संदीप सिंह को जेल भेज देना चाहिए और उन्हें मंत्री पद से हटा देना चाहिए,लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई संदीप सिंह के खिलाफ नहीं की गई है.

गीता भुक्कल ने कहा कि प्रदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा देती है लेकिन आज संदीप सिंह के बचाव में लगे हुए हैं. मुख्यमंत्री को उन्हे मंत्री पद से जल्द से जल्द बर्खास्त करना चाहिए.गीता भुक्कल झज्जर में सांसद दीपेंद्र हुड्डा के जन्म दिवस पर आयोजित रक्तदान शिविर शुभारंभ के अवसर पर पहुंची थी. यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा. गीता भुक्कल ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर भी चिंता जाहिर की है.

गीता भुक्कल का कहना है कि प्रदेश में इस वक्त चिकित्सकों की बेहद (Geeta Bhukkal on shortage of doctors in haryana) कमी है, लेकिन सरकार डॉक्टरों को भर्ती करने की वजह चिकित्सा शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के साथ ही बर्बरता कर रही है. उन्होंने सरकार से चिकित्सा शिक्षा पर सब्सिडी देने और चिकित्सा शिक्षा को सस्ता करने की मांग की है. ताकी लोगों का समय पर बेहतर ढंग से इलाज हो सके.

