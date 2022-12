हिसार: मॉडल टाउन स्थित ज्वाला मंदिर के पास एक मकान में रहने वाले दो किरायेदारों के घर में चोरी हो (Theft in Hisar Model Town) गई. चोरी के इरादे से घर में घुसे दो चोरों को महिला ने पकड़ लिया. लेकिन चोर शातिराना तरीके से महिला को धक्का देकर भाग निकले. दोनों किरायेदारों के कमरों से चोर सोने का एक मंगलसूत्र और नकद रुपये चोरी कर ले गए.



पीड़ित किरायेदार बच्चाराम ने बताया कि वह वेल्डिंग मिस्त्री है. करीब 5 साल से वह परिवार के साथ यहां किराये के मकान में रह रहा है. पीड़ित ने बताया कि उसी मकान में नेपाली परिवार भी रहता है. वह सुबह काम पर गया था. उसकी पत्नी पूनम बच्चों के स्कूल गई हुई थी.



करीब 20 से 25 मिनट बाद घर लौटी तो देखा कि कमरे के ताले टूटे हुए थे. 2 लड़के कमरों में थे. उसकी पत्नी को देखकर दोनों लड़के भागने लगे तो पत्नी ने उन्हें पकड़ लिया. लेकिन दोनों चोर धक्का देकर भाग गए और बाहर से दरवाजे की कुंडी बंद कर दी.



बच्चा राम की पत्नी पूनम ने बताया कि घर का सामान जांचने पर सोने का एक मंगलसूत्र और नकदी चोर चोरी कर ले गए. उन्होंने बताया कि इस दौरान चोर बच्चों का एक गुल्लक भी अपने साथ ले गए. इसमें करीब 4 हजार (Theft in two tenants in Hisar) रुपये थे.



वहीं उसी मकान में एक नेपाली परिवार भी रहता है. मजदूरी करने के लिए परिवार के सदस्य बाहर गए हुए थे. चोर उनके कमरों से भी करीब 20 हजार रुपये चोरी कर ले गए. पीड़ित विजय ने बताया कि वह चिनाई का काम करता है. उसकी बहन को लड़का हुआ था. इमरजेंसी में पैसे नेपाल भेजने ( theft case in haryana) थे.

इसलिए किसी से उधार 20 हजार रुपये लाकर रखे (theft case in hisar) थे. चोर सारे रुपये उठा ले गए. घटना की सूचना पर अर्बन स्टेट चौकी पुलिस को दी गई. वहीं पुलिस ने मौके का मुआयना कर केस दर्ज किया.

