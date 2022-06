हिसार: अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देशभर में विरोध चल रहा (farmers protest in Hisar) है. संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से शुक्रवार को हरियाणा के हर जिले में अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर ऐलान किया गया (farmers protest agnipath scheme in Hisar) था. इसी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य और युवा लघु सचिवालय के सामने इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है.

इस योजना को वापस लेने के लिए युवाओं ने हुंकार भरी और कहा कि जब तक यह योजना बंद करके पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लागू नहीं किया जाता तब तक संघर्ष जारी रहेगा. भर्ती के विरोध को लेकर प्रदर्शन करने आए युवाओं ने (youth protest agnipath scheme) कहा कि हमे 4 से 5 साल तक आर्मी भर्ती के लिए तैयारी करते हुए हो चुके हैं और अब हमारी नौकरी ही 4 साल की होगी तो भविष्य में क्या करेंगे.

युवाओं के साथ संयुक्त किसान मोर्चा ने किया अग्निपथ योजना का विरोध, योजना को वापस लेने की मांग

इसीलिए हम इस अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे (bhartiya kisan union protest in Hisar) हैं और हम चाहते हैं कि पुरानी भर्ती प्रक्रिया को फिर से लागू किया जाए और इस अग्निपथ योजना को बंद किया जाए. युवाओं के रोष और प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से भी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया. जैसे ही लघु सचिवालय के गेट पर युवाओं की संख्या बढ़ी तो पुलिस ने गेट बंद कर दिया और वज्र वाहन वाटर कैनन की गाड़ियां मौके पर तैनात कर दी (protest against agnipath in Hisar) गई.

युवाओं के साथ संयुक्त किसान मोर्चा ने किया अग्निपथ योजना का विरोध

गौरतलब है कि इससे पहले हिसार में कई स्थानों पर अग्निपथ योजना के विरोध में रोड जाम करने के मामले में हिसार पुलिस द्वारा करीब 100 से ज्यादा बच्चों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है. पुलिस लगातार बच्चों से अपील कर रही है कि अगर किसी भी तरह की कानून व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास किया गया तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा और भविष्य में वह बच्चा किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा. पुलिस की इस तरह की धमकी के बाद सभी युवाओं में काफी रोष बना हुआ है.