हिसार: हरियाणा के हिसार शास्त्री नगर में एक कलयुगी पौत्रवधु ने अपनी ही 92 साल की बुजुर्ग सास को बेरहमी से पीटा. बुजुर्ग महिला के पति और दोनों बेटों की मौत हो चुकी है. वहीं बुजुर्ग महिला (Elderly woman assault case in Hisar) के पोते की भी मौत हो चुकी है. अब मकान पर कब्जा करने के लिए पोते की पत्नी ने अपने ही दोस्त के साथ मिलकर मकान हड़पने के लिए बुजुर्ग पर (Daughter in law beat up grandmother in law) ज़ुल्म किए. आरोपी महिला पति की मौत के बाद दूसरे युवक के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है. मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है.

पुलिस को दिए गए बयान में 92 साल की नारायणी देवी ने बताया कि उसके दो बेटे और पांच बेटियां है. दोनों बेटों की मृत्यु हो चुकी है. जिनका नाम गौतम और नौतम था. बुजुर्ग ने बताया कि वह अपनी बेटी इंद्रावती के साथ अपने मकान पर थी. इसी दौरान पोते गौतम की पत्नी अपने दोस्त के साथ घर में घुसकर (Daughter in law beat up grandmother in law) झगड़ा करने लगी.

इसके बाद मारपीट करनी शुरू कर दी. जब शोर मचाया तो बेटी इंद्रावती आ गई. पौत्रवधु और उसके दोस्त ने मिलकर उसे भी मारना शुरू कर दिया. पीड़ित बुजुर्ग महिला का कहना है कि उसके पास 160 गज का मकान है. जिसे उसकी पौत्रवधु सोनिया हथियाना चाहती है. पौत्रवधु की शादी 2014 में हुई थी.

जिससे उसके 7 साल और 5 साल के दो बच्चे हैं. सितंबर 2022 में पोते की मृत्यु हो गई थी. तब से सोनिया पड़ोस में रहने वाले राकेश नाम के युवक के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है. पति की मृत्यु के बाद सोनिया मकान से सारा सामान उठाकर ले गई थी और बच्चे भी उसी के साथ रह रहे हैं.

वहीं, नारायणी देवी ने बताया कि वह अपने बेटे महेंद्र के साथ रह रही थी लेकिन अब महेंद्र और महेंद्र की पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है. 92 साल की बुजुर्ग महिला को (Daughter in law beat up grandmother in law) मारपीट के बाद अस्पताल में दाखिल करवाया गया है. आजाद नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

