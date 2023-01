गुरुग्राम में युवक की हत्या

गुरुग्राम: साइबर सिटी में 25 वर्षीय युवक की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या करने का मामला सामने (youth murder in gurugram) आया है. आधा दर्जन से ज्यादा नकाबपोश बदमाशों ने जलविहार में दुकान पर बैठे मृतक सोनू की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. घटना की जानकारी होने के बाद गुरुग्राम पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.



बताया जा रहा है कि गुरुग्राम के जल विहार में दुकान में बैठे 25 वर्षीय युवक की आधा दर्जन से ज्यादा नकाबपोश बदमाशों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. वारदात रविवार दोपहर तकरीबन 2:30 बजे की है. जब मृतक सोनू अपने भाई के साथ दुकान पर बैठा था तभी आधा दर्जन से ज्यादा बदमाश लाठी-डंडों के साथ दुकान पर पहुंचे और पहले सोनू के भाई को पीटने लगे उसके बाद बदमाशों ने सोनू को पकड़ा और दुकान के बाहर ले गए और उसको लाठी-डंडों से तब तक पीटते रहे जब तक सोनू अधमरा नहीं हो (Youth beaten to death in Gurugram with sticks) गया.

गुरुग्राम में लाठी डंडों से पीटकर युवक की हत्या

सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. वीडियो में बड़ी बेरहमी से आधा दर्जन से ज्यादा नकाबपोश बदमाश सोनू को पीट रहे हैं. हालांकि जब गुरुग्राम पुलिस को इसकी सूचना मिली तो गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और सोनू के शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी.



वहीं शुरुआती तफ्तीश में सामने आया है कि आपसी रंजिश में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस आखिरकार आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती (gurugram crime news) है.