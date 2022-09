गुरुग्रामः एनआईए की गैंगस्टरों के खिलाफ देश भर में कार्रवाई (NIA raid on gangsters house in Gurugram) जारी है. इसी कड़ी में गुरुग्राम में भी गैंगस्टरों के ठिकानों पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की है. एनआईए की गुरुग्राम में गैंगस्टरों के घर में रेड के बाद गैंगस्टरों में हलचल मच गई है. एनआईए की टीम ने गांव नाहरपुर रूपा में गैंगस्टर कौशल चौधरी के घर (NIA raid on gangstar kaushal chaudhary house) रेड की. कौशल चौधरी के अलावा एआईए की टीम गैंगस्टर ने अमित डागर के घर (NIA raid on gangster amit dagar house) भी छापेमारी कर छानबीन की.

वहीं, एनआईए टीम छापेमारी के बाद गैंगस्टर कौशल चौधरी के घर से निकल चुकी है. एनआईए की टीम ने कौशल चौधरी के घर से कुछ जरूरी दस्तावेज बरामद किए हैं. आज सुबह में ही गुरुग्राम में कौशल चौधरी के घर पर एनआईए की टीम ने दबिश दी थी. इस दौरान क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया था. ताकि क्षेत्र में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे.

एनआईए की गुरुग्राम में रेड

इसके साथ ही गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के 10 ठिकानों पर (gangster tillu tajpuriya gurugram) अलग-अलग राज्यों में भी एनआईए ने रेड की है. बता दें कि गैंगस्टर अमित डागर और कौशल चौधरी दोस्त हैं और लॉरेंस बिश्नोई के साथ इनकी दुश्मनी है. एनआईए की गुरुग्राम में गैंगस्टरों के घर में रेड के बाद (nia raid in gurugram) गैंगस्टरों में हलचल मच गई है.

बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) सोमवार को आतंकवादियों और गैंगस्टरों की गतिविधियों के मामले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में लगभग 50 स्थानों पर छापेमारी (NIA raid on gangsters house) कर रही है. अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इनमें से कुछ गैंगस्टर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या (Sidhu Moose Wala murdered case) में भी शामिल हैं. अधिकारियों ने बताया कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा तथा गोल्डी बरार और जग्गू भगवानपुरिया के आवास समेत अन्य ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं. ये दोनों मूसेवाला की हत्या के मामले में भी आरोपी हैं.

