गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में शराब तस्करी के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई (Liquor smuggler murdered in Gurugram) थी. बीते 6 अक्टूबर की रात को हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था. क्राइम ब्रांच मानेसर ने अर्जुन नगर में हुई 32 वर्षीय मुरली पंजाबी की हत्या मामले में शामिल तीन हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. एसीपी प्रीतपाल सिंह ने बताया कि मुरली पंजाबी और शराब तस्करों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था.

उन्होंने बताया कि रंजिश के चलते आरोपियों ने मुरली पंजाबी की हत्या कर (Murder in liquor smuggling in Gurugram) दी. जब मुरली पंजाबी की हत्या की गई थी तब वह अपने घर के बाहर बैठा हुआ था. क्राइम ब्रांच ने हत्यारोपी 24 वर्षीय सन्नी, दिशांत और 22 वर्षीय बृजमोहन उर्फ मोंटी को गिरफ्तार कर लिया है. एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह ने बताया कि शराब तस्करी को लेकर मृतक और आरोपियों के बीच रंजिश चल रही (murder in Gurugram) थी.

यह भी पढ़ें-Rohtak Murder Case: हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

उन्होंने बताया कि आरोपी सन्नी, दिशांत और मोंटी शराब तस्करी के काम से जुड़े हुए हैं. ये लोग अर्जुन नगर और इससे लगते आसपास के इलाकों में अवैध तरीके से शराब बेचने का काम करते हैं. हत्यारोपियों ने पुलिसिया पूछताछ में बताया कि मुरली पंजाबी बेवजह उन्हें परेशान करता था. जिसकी वजह से मुरली पंजाबी की हत्या कर दी गई . एसीपी क्राइम ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाले आरोपी मौके से फरार हो गए (Youth murder in Gurugram) थे.