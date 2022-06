गुरुग्राम: गुरुग्राम के पालम विहार बजघेड़ा गांव के सेक्टर-112 में बीती रात आग का कहर देखने को (Fire breaks out in slums in Gurugram) मिला. आग इतनी भयानक थी कि आसपास बनी झुग्गियां भी इसकी चपेट में आ गई. आग लगने से भारी नुकसान बताया जा रहा है. बजघेड़ा गांव में लगी भीषण आग से करीब 3 एकड़ में फैले कबाड़ और झुग्गियां जलकर राख हो (Junk fire in Gurugram Bajgheda village) गई हैं. घटना रात के करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है. तेज हवाओं के साथ आग की लपटें और धुएं के गुबार से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. आग पर काबू पाने के लिए 25 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भयानक थी की घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

भीषण आग ने न केवल कबाड़ और झुग्गियों को अपनी आगोश में लिया, बल्कि दर्जनों वाहनों को जलाकर राख कर दिया. झुग्गियों में रहने वाले लोगों ने आनन-फानन में वहां से निकलकर अपनी जान बचाई. हालांकि पुलिस के जवान और दमकल कर्मियों ने आसपास के इलाके को पूरी तरह से खाली करवा दिया था. आग पर काबू पाने के लिए गुरुग्राम ही नहीं बल्कि बल्लभगढ़, फरीदाबाद से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया था. इसके अलावा दर्जनों की संख्या में एंबुलेंस और बड़ी संख्या में पुलिस जवान भी मौके पर मौजूद थे.

गुरूग्राम में आग का तांडव.

बता दें कि पालम विहार बजघेड़ा गांव के सेक्टर-112 में एक गोदाम बन हुआ है. यहां पर बड़ी मात्रा में कबाड़ रखा हुआ था. आग के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन आग के तांडव ने आसपास की झुग्गियों (Fire breaks out in slums in Gurugram) को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया. आग लगने से भारी नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है.