गुरुग्राम में एलपीजी गैस रिसाव होने से धमाका

गुरुग्राम: पटौदी के गुढाना गांव में एक घर में जोरदार धमाका (cylinder gas leak in gurugram) हुआ. धमाका होने के साथ ही घर के परखच्चे उड़ गए. इतना ही नहीं आसपास के घरों में भी दरारें आ गई. यह धमाका एलपीजी गैस रिसाव के कारण हुआ. इस घटना में एक महिला व गाय की बछिया घायल हो गए. महिला को पटौदी अस्पताल में भेजा गया जहां उसकी नाजुक हालत देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया है.



दरअसल, 55 वर्षीय इमरती अपने परिवार के साथ गांव गुढाना में रहती है. अल सुबह करीब छह बजे वह रसोई में गई थी. यहां वह पानी को गैस पर गर्म करने के लिए रख रही (lpg gas leak in gurugram) थी. जैसे ही इमरती ने माचिस जलाई वैसे ही एक जोरदार धमाका (Gas leak in Gudhana village of Pataudi) हुआ और घर के परखच्चे उड़ गए. धमाके के बाद पूरा घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया. जिसमें महिला और गाय का 13 महीने की बछिया दब गई.



फिलहाल महिला अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है. वहीं, घटना में झुलसी गाय की बछिया को झज्जर के दादरी तोए स्थित गौशाला में इलाज के लिए भेजा गया है. धमाके के बाद लोग मौके पर पहुंचे और मलबे में दबी इमरती व गाय के बछिया को बाहर निकाला गया. इमरती को पटौदी के अस्पताल में भेज दिया गया, जहां उसकी हालत देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया है. वहीं, गाय की बछिया को भी गौशाला भेज दिया गया है. (cylinder blast in Gurugram)



बताया जा रहा है कि इस धमाके के बाद आसपास के कई घरों में दरार आ गई (cylinder blast in gurugram) है. धमाके की आवाज करीब आधा किलोमीटर दूर तक सुनाई दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. इस घटना ने उन सभी लोगों को सतर्क रहने की नसीहत दी है जोकि रसोई में प्रयोग होने वाली एलपीजी गैस का लापरवाही से उपयोग करते हैं. (Explosion due to LPG gas leak in Gurugram)