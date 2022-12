साइबर सिटी गुरुग्राम में अवैध हथियार बरामद

गुरुग्राम: अवैध रूप से हथियार रखने वालों पर गुरुग्राम पुलिस नकेल कसने में जुटी हुई है. एसीपी क्राइम के मुताबिक अवैध रूप से हथियार रखने वाले लोग समाज के लिए घातक हैं. इतना ही नहीं आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने में भी ऐसे लोग पीछे नहीं रहते. साइबर सिटी में अमन-चैन हो और कानून व्यवस्था ठीक रहे इसके लिए गुरुग्राम पुलिस ने विशेष अभियान छेड़ा है. साल 2021 के मुकाबले गुरुग्राम पुलिस ने 2022 में अवैध रूप से हथियार रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए न केवल उन्हें सलाखों के पीछे धकेला बल्कि आपराधिक गतिविधियों पर भी अंकुश लगाने का काम (Gurugram police crack down on illegal weapon) किया.



एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2021 में गुरुग्राम पुलिस ने 553 अवैध हथियार बरामद (illegal weapons recovered in gurugram) किए थे, जबकि वर्ष 2022 के दौरान गुरुग्राम पुलिस ने 666 हथियार बरामद किए हैं. जहां साल 2021 में शस्त्र अधिनियम के तहत 288 एफआईआर दर्ज की थी जबकि साल 2022 में शस्त्र अधिनियम के तहत 345 एफआईआर दर्ज की गई हैं. खास बात यह रही कि साइबर सिटी में अवैध रूप से हथियार रखने वालों की बड़ी तादाद युवा वर्ग की रही.

इनमें से भी अधिकांश आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए गए. वहीं साइबर सिटी में पाए गए अवैध रूप से हथियार अधिकांश उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश और राजस्थान से लाए गए थे. जबकि गुरुग्राम पुलिस ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में छापा मारकर एक फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ किया था और भारी मात्रा में हथियार तैयार करने का सामान भी बरामद किया था. साइबर सिटी में कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहे इसके लिए गुरुग्राम पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और समय-समय पर अभियान छेड़कर इस तरह की कार्रवाई करती रहती (cyber city gurugram illegal weapons recovered) है.