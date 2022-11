गुरुग्राम: साइबर सिटी गुरुग्राम में चलती गाड़ी से गायों के फेंकने का मामला (Smugglers kept throwing cow On road in Gurugram ) एक बार फिर देखने को मिला है. घटना बुधवार देर रात की बताई जा रही है. इसी दौरान तस्करों की पिकअप असंतुलित होकर पलट गई. इसकी वजह से एक तस्कर पिकअप के नीचे दब गया जबकि पिकअप के अंदर मौजूद दो अन्य तस्कर घायल हो गए. 20 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद तस्करों की गाड़ी को पलवल के पास से पकड़ा गया. इसमें तीन तस्करों को मौके से पकड़ लिया गया, जबकि तीन से चार तस्कर फरार हो गए. पुलिस ने गौ-रक्षक की शिकायत पर पलवल में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मिली जानकारी के मुताबिक, गुरुग्राम में गौ रक्षकों की टीम को जानकारी मिली थी कि भोंडसी इलाके में कुछ गोवंश को भरकर गौ तस्कर मेवात की तरफ जा रहे हैं. इसी का पीछा करते हुए गौ रक्षकों की टीम ने जब गौ तस्करों की गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पहले तो गाड़ी पर पथराव कर दिया. इसके बाद जब गौ रक्षकों की गाड़ी नहीं रुकी तो उन्होंने चलती गाड़ी से गोवंश को फेंकना शुरू कर दिया ताकि गौ रक्षकों की टीम रुक सके इतना ही नहीं उसके बाद गौ रक्षकों की गाड़ी पर गौ तस्करों ने फायरिंग भी (Smugglers firing on cow rakshak in Gurugram) की.



मामले का वीडियो इतना भयानक है कि हम आपको इसका वीडियो नहीं दिखा सकते. गुरुग्राम से लेकर पलवल तक गौ तस्करों (cow smugglers in Gurugram) का पीछा गौ रक्षकों की टीम करती रही लेकिन गौ तस्कर रुके नहीं. गौ तस्करों की गाड़ी बेधड़क कई पुलिस नाकों को भी क्रॉस करती चली गई. इतना ही नहीं गौ तस्करों की गाड़ी का टायर फटने के बाद बिना टायर ही कई किलोमीटर गौ तस्कर भागते रहे ताकि उन्हें गौ रक्षक दल की टीम पकड़ने में कामयाब ना हो. हालांकि पलवल इलाके में जाकर गौ रक्षकों की टीम को कामयाबी मिली. इनमें तीन गो तस्करों को गौ रक्षकों की टीम ने धर दबोचा. तीनों गौ तस्करों को पुलिस के हवाले कर दिया.

गौरक्षकों ने बताया कि तस्करों द्वारा किए गए पथराव के कारण दो रक्षक घायल हो गए. गौ-रक्षक रणवीर और परमजीत के सिर में चोंटे आई. इनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी मिल गई. उन्होंने बताया कि तस्करों की पिकअप गाड़ी से एक गाय, कंचे, पत्थर और पिस्टल के दो कारतूस मिले. तस्करों ने उनकी तीन गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचाया था। बजरंग दल से जुड़े मोनू मानेसर ने बताया कि पलवल के मिंडकौला थाने में हत्या के प्रयास में मामला दर्ज करवाया गया है.