गुरुग्राम: साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर बाउंसरों की गुंडागर्दी देखने को (Bouncers hooliganism in Cyber City Gurugram) मिली है. गुरुग्राम से सेक्टर 29 स्तिथ स्ट्राइकर क्लब में महिला और पुरुष बाउंसर के द्वारा युवती और उसके मंगेतर को पीटे जाने और उन्हें क्लब से बाहर फेंकने का मामला सामने (girl and her fiance beaten in club) आया है. जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी. हालांकि अभी तक आरोपी बाउसंर की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

गुरुग्राम के जवाहर नगर की रहने वाली महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपने मंगेतर के साथ सेक्टर-29 मार्केट में स्थित स्ट्राइकर क्लब में गई थी. देर रात दो बजे जब वह बाहर निकलकर काउंटर पर बिल का भुगतान कर बाहर (Two people thrown out in club) जाने लगे तभी एक बाउसंर ने अभद्रता करना शुरू कर दिया. विरोध करने पर महिला बाउंसर भी आ गई. महिला और पुरुष बाउसंर ने मिलकर दोनों को बेरहमी से पीटा. यही नही मारपीट करने के बाद उनको उठाकर क्लब से बाहर लेकर गए और मार्केट की सड़क पर फैंक दिया. (Bouncers hooliganism in Cyber City Gurugram)

ये भी पढ़ें: चंडीगढ़ में 3 हजार बच्चे मिले कुपोषित, प्रशासन ने डाइट प्लान तैयार करने के दिए निर्देश

जिसके बाद अनजान लोगों ने दोनों को उठाया और घटना की जानकारी पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया जहां दोनों को मामूली से चोटें आई हैं. बहरहाल गुरुग्राम पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा. (Two people thrown out in club)

ये भी पढ़ें: नूंह सीआईए पुलिस ने नकली नोेट के साथ एक आऱोपी को किया गिरफ्तार, दो फरार