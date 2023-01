फतेहाबाद में सुमन खिचड़ बनी जिला परिषद की चेयरपर्सन, कैलाश रानी वाइस चेयरपर्सन

फतेहाबाद: हरियाणा में फतेहाबाद वार्ड नंबर 6 की पार्षद सुमन खिचड़ ने जिला परिषद चेयरपर्सन के तौर पर जीत (Suman Khichd became Zilla Parishad chairman) हासिल की. वहीं वार्ड नंबर 16 की पार्षद कैलाश रानी उप-चेयरपर्सन (Kailash Rani became Vice Chairperson) बनी. जिला परिषद चेयरमैन के इस चुनाव मे बीजेपी जेजेपी और पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली में मुकाबला नजर आया. जहां बीजेपी और जेजेपी ने फतेहाबाद के विधायक दुड़ा राम के घर पर मीटिंग करके सुमन खिचड़ को अपना उम्मीदवार घोषित किया. तो वहीं देवेंद्र सिंह बबली का समर्थन वार्ड नंबर 4 की पार्षद सीमा रानी के (Zilla Parishad chairperson election in Fatehabad) साथ था.

12 पार्षदों को अपने साथ लेकर चेयरमैन सुभाष बराला, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह, विधायक दुडाराम जिला परिषद चेयरमैन के कार्यालय में पहुंचे. दूसरी ओर देवेंद्र बबली के भाई विनोद अपने साथ 6 पार्षदों को लेकर पहुंचे और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई. चुनाव खत्म होते-होते पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी जिला परिषद के कार्यालय में पहुंच गए. इस दौरान सुमन खीचड़ ने 2 वोटों से जीत हासिल की. इस पूरे चुनाव में देवेंद्र बबली अलग-थलग नजर आए.

बीजेपी जेजेपी समर्थकों ने की हूटिंग

पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली (Panchayat Minister Devendra Singh Babli) ने जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि गठबंधन का उम्मीदवार जीता है. सभी लोग मिलकर विकास करेंगे. इतना कहकर देवेंद्र सिंह बबली वहां से निकल गए. जाते समय देवेंद्र सिंह बबली के सामने बीजेपी के समर्थकों ने हूटिंग की और विधायक दुडाराम सुभाष बराला और बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए.

इसके जवाब में देवेंद्र बबली के समर्थकों ने भी बबली जिंदाबाद के नारे लगाए. चेयरमैन सुभाष बराला ने कहा कि गठबंधन के उम्मीदवार की जीत हुई है और सब लोग मिलकर विकास करेंगे. सुभाष बराला ने कहा कि दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हार-जीत सबके सामने हुई है. पंचायत मंत्री देवेद्र सिंह बबली के भाई विनोद कुमार ने कहा कि चुनाव में छल और बल का प्रयोग हुआ है और इस चुनाव में चोर लुटेरे शामिल हुए हैं.उन्होंने कहा कि फतेहाबाद से लेकर टोहाना तक सभी चोर उचक्के इकट्ठे हो गए.

देवेंद्र बबली के जाते ही बीजेपी समर्थकों ने लगाए दुड़ाराम और सुभाष बराला जिंदाबाद के नारे

उन्होंने कहा कि उनके कई पार्षदों पर दबाव बनाया गया. यही कारण रहा कि उनका समर्थन नहीं जीत पाया. जजपा के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह ने कहा कि उन्हें पार्टी के बड़े नेताओं से जो आदेश मिला उसी के अनुसार उन्होंने कार्य किया है. दोनों पार्टियों ने मिलकर आज अपना चेयर पर्सन और उप चेयरपर्सन बनाया है. चेयरपर्सन चुनी गई सुमन खीचड़ ने कहा कि सब लोग मिलकर विकास करेंगे जेजेपी और बीजेपी के नेताओं का धन्यवाद करती हैं क्योंकि सेवा का मौका मिला है. जिला परिषद वार्ड 7 के पार्षद बंटी गढ़वाल ने कहा कि कुछ लोगों ने अपना दीन-ईमान बेच दिया.

