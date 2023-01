फतेहाबाद में रेस्टोरेंट संचालक पर फायरिंग

फतेहाबाद: शनिवार शाम टोहाना के रेलवे रोड पर उस समय हडकंप मच गया, जब कुछ बदमाशों ने एक रेस्टोरेंट संचालक पर फायरिंग कर (firing in fatehabad) दी. आरोप है कि फायरिंग से पहले एक युवक रेस्टोरेंट के अंदर गया और रेस्टोरेंट मालिक को एक पर्ची थमाते हुए 50 लाख की रंगदारी मांगी. पर्ची पर लिखा था ‘बॉक्सर गैंग, 50 लाख रुपये चाहिए.’ दुकान पर फायरिंग से गेट के शीशे टूटकर बिखर गए. वहीं अंदर मौजूद ग्राहकों में भी हड़कंप मच (Firing in restaurant in Fatehabad) गया.



वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने बदमाशों द्वारा दी गई रंगदारी की पर्ची और वहां पड़े गोलियों के खाली खोल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस दुकान के अंदर व बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर युवकों की पहचान की कोशिश कर रही है. सीन ऑफ क्राइम की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है. प्रदेश के पंचायत मंत्री और टोहाना के विधायक देवेन्द्र बबली ने भी मौके पर पहुंचकर दुकानदार से बातचीत की.

फतेहाबाद में बदमाशों का आतंक

मिली जानकारी के मुताबिक टोहाना में रेलवे रोड पर नेहरू मार्केट में सैनी चौक के पास बी-13 फूड कोर्ट नाम से फास्ट फूड की दुकान है. दुकान के मैनेजर विक्रम सिंह ने बताया कि शनिवार शाम करीब 7 बजे तीन युवक बाइक पर सवार होकर आए. इनमें से दो युवक बाहर खड़े रहे, जबकि एक युवक दुकान के अंदर आकर काऊंटर पर बैठे व्यक्ति को पर्ची थमाते हुए कहा कि यह पर्ची पकड़ा देना.

इसके बाद युवक दुकान से बाहर चला गया. इसके बाद काऊंटर पर बैठा मैनेजर जब युवक के पीछे दुकान के बाहर गया तो उसी दौरान युवक ने दुकान पर फायरिंग कर दिया. मैनेजर के मुताबिक युवकों ने तीन राऊंड फायर किए, जिससे दुकान के गेट के शीशे टूटकर बिखर (Terror of miscreants in Fatehabad) गए. दुकान में बैठे लोगों में भी हडकंप मच गया. इसके बाद जब पर्ची को चेक किया गया तो उस पर लिखा था ‘बॉक्सर गैंग, 50 लाख रुपये चाहिए.’ इसके बाद मैनेजर ने इस बारे पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी (Fatehabad Crime News) है.