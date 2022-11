फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में जलभराव की स्थिति (Waterlogging in Faridabad) से अभी तक स्थानीय लोगों को छुटकारा नहीं मिल सका है. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नहीं बल्कि कई दफा इस बात की शिकायत आलाधिकारियों से की है. बावजूद इसके जिम्मेदार लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. बात वार्ड नं. 5 की कर रहे हैं, जहां सीवर का गंदा पानी सड़कों में जमा होने से लोगों को आने-जाने में भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है.

या यूं कहें कि फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं. यहां गंदे पानी का जलभराव है, जिसकी शिकायत करने के बावजूद लोगों की सुनवाई नहीं हो रही. सीवर का गंदा पानी सड़कों में भरने से लोगों को बीमारियों के फैलने का भी खतरा बना हुआ है. समस्या से निजात न मिलने पर आक्रोशित लोगों ने स्थानीय विधायक नीरज शर्मा के खिलाफ नारेबाजी (People protest in Faridabad) की.

आलम यह है कि सड़कों से लेकर सरकारी स्कूल और पार्क तक में गंदा पानी भरा (Waterlogging in government school in faridabad) हुआ है. गौरतलब है कि पूरे फरीदाबाद में ही इस तरह से गंदगी का अंबार है. जगह-जगह नाला ओवरफ्लो है. लेकिन नगर निगम इससे अंजान बना हुआ है. फरीदाबाद की सड़कों में जलभराव (Waterlogging in road of Faridabad) होने से बच्चों को स्कूल जाने में भी समस्या आ रही है जिससे उनकी पढ़ाई भी बाधित हो रही है.