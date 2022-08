फरीदाबादः सिल्वर सिटी मॉल के पास एक खिलाड़ी प्रियांशु की चाकुओं से गोद कर हत्या (Player Murder in Faridabad) कर दी गई. मृतक खिलाड़ी की उम्र लगभग 16 साल थी. प्रियांशु जब खेल परिसर से प्रैक्टिस कर साइकिल से घर लौट रहा था तो रास्ते में पीछे से आ रहे साइकिल सवार ने उसकी साइकिल में टक्कर मार दी. साइकिल की टक्कर लगने से वो नीचे गिर गया और नीचे गिरते ही अज्ञात हमलावर ने उसे पर चाकुओं से कई वार किए और फिर फरार हो गया. किसी राहगीर ने जब उसे सड़क पर देखा तो तुरंत पुलिस को 112 नंबर पर फोन किया.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल खिलाड़ी को इलाज के लिए बीके अस्पताल फरीदाबाद (BK Hospital Faridabad) पहुंचाया गया. अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतक के पिता जितेंद्र ने बताया कि प्रियांशु जब सेक्टर-12 के खेल परिसर से लोट रहा था तो उसकी किसी ने रास्ते में हत्या कर दी. उसका किसी के साथ कोई झगड़ा भी नहीं था. हत्या किसी ने की है इसको लेकर उन्होंने कुछ पता नहीं है. मृतक 3 हजार मीटर दौड़ का खिलाड़ी था और जिला स्तर तक कई प्रतियोगिताओं में भाग ले चुका था. कई पदक उसने खेल प्रतियोगिताओं में जीते थे.

स्टेडियम से प्रैक्टिस कर लौट रहे खिलाड़ी की हत्या

कुछ दिन पहले ही वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से फरीदाबाद आया था और परिवार के साथ संजय कॉलोनी सेक्टर 21 में किराये पर रहता था. प्रियांशु सरकारी स्कूल में 12 कक्षा में पढ़ता था. मृतक का परिवार बिहार का रहने (family of deceased is from Bihar) वाला है और हत्या के बाद (Player Murder in haryana) परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. एसएचओ दलीप सिंह ने बताया कि हत्या की वारदात को सिल्वर सिटी के पास अंजाम दिया गया है और सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पर पहुंच गई थी. परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है आरोपियों की तलाश जारी है. वारदात की जगह से साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं और आरोपियों की तलाश की जा रही है.

