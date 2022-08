फरीदाबादः शहर में सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या (Sewerage system collapses in Faridabad) से लोग परेशान हैं. सीवरेज के गंदे पानी से सड़कों पर पानी जमा हो गया है और बदबू फैल रही है जिसके चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है. राजीव कॉलोनी में भी लोग सीवरेज की समस्या (Sewerage problem in sewer problem in rajiv colony too colony faridabad) से परेशान हैं. सीवरेज पर ढक्कन तक नहीं लगे हैं जिसके कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं.

राजीव कॉलोनी वार्ड नंबर एक में है और यहां की पार्षद सपना चौधरी हैं. कई बार स्थानीय लोग पार्षद सपना चौधरी को सीवरेज की समस्या के बारे में बता चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है. लोग सीवरेज को ठीक करवाने के लिए नगर निगम अधिकारियों से लेकर स्थानीय विधायक तक गुहार लगा चुके हैं लेकिन किसी न उनकी नहीं सुनी. सीवरेज के ओवरफ्लो (sewerage overflow in faridabad) से बदबूदार गंदा पानी निकलता है जिसके कारण कॉलोनी में रहना दूभर हो गया है. गंदे पानी के कारण मक्खी-मच्छर फैल रहे हैं जिसके कारण बीमारियां होने का खतरा है.

पार्षद, विधायक और नगर निगम के अधिकारियों को कई बार शिकायत करने के बावजूद हालात जैसे थे वैसे ही हैं. चुनावों के समय जनता की सारी समस्याओं (bad sewerage system in Faridabad) का हल करने के वादे करने वाले जनप्रतिनिधि उनकी मांगों को अनसुना कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि नियमित तौर पर यदि सीवरेज की सफाई होगी तभी इस समस्या का समाधान हो पाएगा. लोगों ने बताया कि सड़कों पर सालों साल पानी भरा रहता है जिसके कारण रिश्तेदार भी यहां आने से कतराने लगे हैं.

