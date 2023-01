फरीदाबाद: शहर में पराध पर लगाम लगाने फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम इन दिनों एक्शन मोड में है. फरीदाबादा डीसीपी क्राइम मुकेश मल्होत्रा के द्वारा आपराधिक मामलो में संलिप्त आरोपियों की धरपकड़ के दिए गए दिशा निर्देश के तहत कार्रवाई करते हुए 8 वर्ष के बच्चे की प्रॉपर्टी को अवैध हथियार दिखाकर हड़पने के मामले में एसीपी क्राइम सुरेंदर श्योराण के मार्ग दर्शन में क्राइम ब्रांच सेक्टर-65 प्रभारी ब्रह्मप्रकाश की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. (Faridabad Crime Branch arrested accused with a pistol) (Faridabad Crime Branch Sector-6 team)

पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का नाम ने रोहित उर्फ मोटे है. आरोपी रोहतक जिले के गांव मोखरा का रहने वाला है. आरोपी शिकायतकर्ता प्रमोद की पत्नी संतोष के साथ लिव इन रिलेशन में पिछले एक साल से रह रही है. महिला का एक लड़का 8 साल का है, जो महिला के पति प्रमोद के साथ रहता है. आरोपी लड़के की प्रॉपर्टी हड़पने की नियत से लड़के को अपने साथ ले जाना के लिए देसी पिस्तौल दिखाकर दबाव बना रहा था. आरोपी को क्राइम ब्रांच टीम ने अपने सूत्रों से प्राप्त सूचना से आईएमटी बल्लबगढ़ एरिया से देसी पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया है. (accused with pistol in faridabad) (accused with pistol in faridabad)

वहीं, आरोपी के खिलाफ थाना सदर बल्लबगढ़ में अवैध हथियार रखने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपी पर पूर्व में लूट, स्नैचिंग और हत्या की धाराओं में 3 मुकदमे, लूट, अपहरण की धाराओं में 2 मुकदमे दर्ज हैं. पलवल और फरीदाबाद में हत्या, लूट के 3 मुकदमे दर्ज हैं. आरोपी से पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी अपनी दोस्त संतोष के पुत्र के हिस्से की प्रॉपर्टी को संतोष के नाम कराने का दबाव बना रहा था, जिसके लिए वह अवैध हथियार अपने साथ लेकर गया था. आरोपी देसी पिस्तौल को राजस्थान के किसी अनजान व्यक्ति से 3500 रुपये में खरीद कर लाया था. पूछताछ के बाद आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेजा गया है. (Crime news in Faridabad)

