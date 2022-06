फरीदाबाद: खेत में सिंचाई के पानी को लेकर दो पक्षों (Dispute between two parties in Faridabad) में जमकर लाठी-डंडे चल (Ruckus over irrigation in Faridabad) गए. मारपीट में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल वल्लभगढ़ में भर्ती कराया गया. सभी लोग एक ही गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं. खेत में सिंचाई का पानी पहुंचाने को लेकर गांव बीजुपुर में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई. दोनों ही पक्ष एक ही गांव के रहने वाले हैं.

आरोप है कि गांव के ही रहने वाले तालीम नाम के एक युवक ने खेत की सिंचाई के लिए सेक्शन डालकर पानी इकट्ठा किया था. लेकिन गांव के ही दूसरे पक्ष ने सुबह पानी को पाइप के माध्यम से अपने खेतों में पहुंचाना शुरू कर दिया. जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी और देखते ही देखते कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच जमकर लाठी और डंडे चलने लगे.

मारपीट में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिनको इलाज के लिए सिविल अस्पताल वल्लभगढ़ में भर्ती कराया गया है. घायलों के परिजन ने बताया कि तालीम ने खेत में सिंचाई के लिए पानी इकट्ठा किया था लेकिन गांव के ही रहने वाले मुन्नू और पप्पू ने खेत पहुंचकर पानी को अपने खेतों में निकालना शुरू कर दिया. जिसके बाद दोनों ही परिवारों के लोग इकट्ठा हो गए और मुन्नू और पप्पू ने तालीम के साथ मारपीट कर दी. मारपीट में 4 लोग घायल हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बता दें कि बीजुपुर इलाके में नहर के पानी से सिंचाई की जाती है और नहर का पानी ही यहां पर एकमात्र फसलों के लिए पानी का साधन है. पानी को खेतों में पहुंचाने को लेकर किसानों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं. पीड़ित परिवार ने मारपीट करने वाले मुन्नू और पप्पू के खिलाफ पुलिस को दी शिकायत दे दी है.

