फरीदबाद: हरियाणा में दीपावली की तैयारियां (Diwali festival in Haryana) जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं. बाजार भी सज चुके हैं. बाजारों में खरीदारी के लिए ग्राहकों की भीड़ भी होनी शुरु हो गई है. लोगों में इस बार काफी उल्लास देखा जा रहा है. या यूं कह सकते हैं कि कोरोना के बाद बाजार पूरी तरह से गुलजार हो चुके हैं. दिवाली में मात्र कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और ऐसे में बाजारों में ग्राहकों की भीड़ काफी देखी जा रही है.

इस बार की दिवाली कुछ खास है क्योंकि लगातार कोरोना के चलते दो साल तक त्योहार की खुशी कहीं गुम सी हो गई थी. यही वजह है कि इस बार बाजारों में रौनक देखी जा रही है. ग्राहकों की जमकर खरीदारी भी हो रही है. इस बार दीपावली 2022 (Deepawali 2022) में लोगों में काफी उत्साह बना हुआ है. दियों से जगमग दिवाली 2022 को हम सभी दीप प्रज्वलित कर और कैंडल से सेलिब्रेट करते हैं.

ग्राहकों और दुकानदारों ने अपने अनुभवों को साझा किया

इस बार दिवाली के अवसर पर बाजारों में फ्लोटिंग कैंडल भी नजर आ रहे हैं, जोकि आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. लोग इसे जमकर खरीद रहे हैं. दुकानदार अनिल खत्री बताते हैं कि इस बार मार्केट ठीक है. रौनक है सामान की बिक्री भी हो रही है लेकिन सबसे ज्यादा फ्लोटिंग कैंडल बिक रहे हैं क्योंकि यह मार्केट में नया है.

बाजार दिये, कैंडल और तोरण से सजे

हालांकि दीपावली 2022 में दो-तीन दिन का समय रह गया है, ग्राहकों की खरीदारी अभी बरकरार (Diwali festival in Faridabad) है. वहीं मार्केट में खरीदारी करने आई ग्राहक नंदनी ने बताया कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि दो साल दीपावली ठीक से सेलिब्रेट नहीं हो सका. बाजारों में इस बार काफी ज्यादा रौनक है. इस बार दिवाली भी हम अच्छे से सेलिब्रेट कर (Effect of Diwali in Faridabad markets) सकेंगे.