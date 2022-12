चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह.

चंडीगढ़: देश के कई राज्यों में दिन प्रति दिन ठंड (weather update in chandigarh) बढ़ती दिखाई दे रही है. वहीं, शहर में दिन भर ठंडी हवाएं चलती रही. इसी बीच चंडीगढ़ में सुबह जहां कोहरा छाया रहा. वहीं, सुबह के 10 बजे के बाद तापमान में बदलाव महसूस किया गया. तेज धूप ने चंडीगढ़ के साथ-साथ पंजाब और हरियाणा को भी राहत पहुंचाई.

धुंध ने जहां पूरे उत्तर भारत अपना कहर मचाया हुआ है, वहीं दिन और सुबह-शाम के तापमान में काफी अंतर देखने को मिल रहा है. बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 15.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है, जो सामान्य तापमान से पांच डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है, जो सामान्य तापमान से एक डिग्री सेल्सियस कम है.

आने वाले दिनों में बदलेगा मौसम

ऐसे में चंडीगढ़ पर आने वाले दिनों ठंड का प्रभाव हिमालय में होने वाली बर्फबारी के चलते पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा. ऐसे में पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में ठंड का (Weather will change in January) प्रकोप बढ़ेगा. बारिश होने की संभावना के चलते धुंध का प्रभाव कम होगा. इसी के साथ नए साल का आगाज भीषण सर्दी से होगा. इससे 31 दिसंबर और एक जनवरी को रात व दिन के तापमान में भारी गिरावट (Weather will change in January) दर्ज की जाएगी.

इससे पंजाब और हरियाणा में एक बार फिर शीतलहर की स्थिति बनेगी. पंजाब में कड़ाके की सर्दी जारी है. बठिंडा में न्यूनतम तापमान 1.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जो पूरे पंजाब में सबसे कम रिकॉर्ड किया गया. 29 दिसंबर को सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ से कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री, अमृतसर में 5.0, लुधियाना में 6.6, पटियाला में 6.9, पठानकोट में 7.2, फरीदकोट में 4.4, गुरदासपुर में 3 डिग्री दर्ज किया गया.

वहीं, हरियाणा में कुछ इलाकों को आने वाले तीन दिनों में भारी शीतलहर चलने की भविष्यवाणी की गई. वहीं, मौसम विभाग द्वारा रोहतक में न्यूनतम तापमान 4.0 दर्ज किया गया था ऐसे में 1.3 तापमान कम दर्ज किया. जो कि अन्य जिलों के मुकाबले कम सबसे रहा. वहीं रोहतक के बाद न्यूनतम तापमान में हिसार में 4.3, झज्जर में 4.5, ‌भ‌िवानी में 4.3, वहीं महेंद्रगढ़ में 5.3 डिग्री दर्ज किया गया.

चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि धुंध छाई रहेगी. 29 दिसंबर से मौसम में बदलाव होगा. धुंध व कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम रहेगी. इसके साथ ही कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी. वहीं, चंडीगढ़ के साथ सा‌थ पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में धूप देखी गई. जिसके चलते मौसम में कुछ गिरावट दर्ज की गई है. वहीं दिसंबर महीने के अंत तक बारिश होने की भी संभावना है (Weather will change in January) जिससे कोहरे का असर कम होगा.

