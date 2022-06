Sidhu Moose wala murder: फतेहाबाद से लगातार जुड़ रहे हत्या के तार, पंजाब पुलिस ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार

पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले (SIDHU MOOSE WALA MURDER CASE) में पंजाब पुलिस ने हरियाणा के फतेहाबाद से तीसरी गिरफ्तारी की है. पंजाब पुलिस द्वारा फतेहाबाद के मुसेअहली गांव से देवेंद्र उर्फ काला की गिरफ्तारी की गई है. देवेंद्र उर्फ काला पर आरोप है कि पंजाब के रहने वाले आरोपी केशव और चरणजीत उसके घर आए थे.

Waterlogging Problem Faridabad: खुले में बह रहा सीवर गंदा बदबूदार पानी, प्रशासन नदारद

फरीदाबाद में सीवर का पानी सड़क (sewer water flowing on road) पर आ जाने से क्षेत्रवासियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा रहा है. लोगो का कहना है कि उन्होंने इस बात की शिकायत आलाधिकारियों और जिम्मेदार नेताओं से की लेकिन उनकी शिकायत का अभी तक निस्तारण नहीं किया गया.

Fraud Case In Karnal: करनाल में 'बंटी बबली' गिरफ्तार, लोगों को देते थे दो गुना रुपये बढ़ाने का लालच

हरियाणा के जिला करनाल में धोखाधड़ी करने के मामले में हो आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार किया गया (Fraud Case In Karnal) है. कानूनी कार्रवाई के लिए थाना सिविल लाइन करनाल में मामला दर्ज किया गया (Two accused arrested In Karnal) है. पढ़ें पूरी खबर...

FIRE IN MOVING VEHICLE: गुरुग्राम में चलती गाड़ी बनी आग का गोला

हरियाणा के जिला गुरुग्राम के NH 48 पर शंकर चौक पर चलती गाड़ी में आग लगने (FIRE IN MOVING VEHICLE IN GURUGRAM) का मामला सामने आया है. गाड़ी में सवार सभी लोग सुरक्षित है. वहीं गाड़ी में आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है. पढ़ें पूरी खबर...

Youth dies train track in Panipat: पानीपत में खुले में शौच करने गये प्रवासी मजदूर की ट्रेन से कटकर मौत

पानीपत: खलीला गांव के पास एक प्रवासी मजदूर की ट्रेन से (Youth dies train track in Panipat) कटकर मौत हो गई. बताया जाता है कि मजदूर धीरेंद्र शौच के लिए घर से बाहर गया था. इसी दौरान वो ट्रेन की चपेट में आ गया. ट्रेन की चपेट में आने से उसकी गर्दन धड़ से अलग पड़ी थी. परिजनों ने बताया कि बिहार से आकर धीरेंद्र ईंट भट्ठे पर काम करता था. घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में रखवाया. पुलिस युवक की मौत की हर एंगल से जांच कर रही है. घरवालों को भी ये नहीं पता कि उसने आत्महत्या की है या फिर कोई हादसा हो गया. लेकिन इस घटना से पानीपत प्रशासन के जिले को खुले में शौच मुक्त बताने के दावे की भी पोल खुल गई.

यमुनानगर में झुलसा रोग की चपेट में टमाटर की फसल, किसानों की बढ़ी चिंता

हरियाणा में गर्मी का थर्ड डिग्री टॉर्चर जारी है. वहीं अब इसका असर प्रदेश में उगने वाली फसलों पर भी पड़ने लगा (Tomato cultivation in Yamunanagar) है. जिससे प्रदेश के किसानों की चिंता बढ़ गई (scorch disease in Tomato crop) है. पढ़ें पूरी खबर...

Petrol Diesel Rate Today: तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल की कीमतें कर दीं अपडेट, जानें अपने शहर का भाव

हरियाणा में आज आम आदमी को पेट्रोल- डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत मिली (Petrol Diesel Price Today) है. मंगलवार को सरकारी तेल कंपनियों ने नई रेट लिस्ट जारी कर दी है.

Rajya Sabha elections: क्या आप जानते हैं राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, जानिए मतदान की पूरी प्रक्रिया

राज्यसभा राज्यसभा चुनाव में मतदान दूसरे आम चुनावों जैसा नहीं होता है. राज्यसभा में वोटिंग के तरीके और नियम अलग बाकी चुनावों से अलग होता है. क्या आप जानते हैं कि राज्यसभा में वोटिंग (Rules of voting in Rajya Sabha elections) कैसे होती है. राज्यसभा चुनाव में न्यूनतम वोट का फॉर्मूला क्या है. विधायकों के मत कैसे खारिज होतें हैं. साथ ही चुनाव आयोग का पेन देने का नियम क्या है. आइये आपको बताते हैं राज्यसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया.

हरियाणा सरकार ने 5 आईएएस और 2 एचसीएस अधिकारियों का किया तबादला, आदेश जारी

हरियाणा सरकार ने 5 आईएएस और 2 हरियाणा सिविल सर्विस के अधाकारियों को सोमवार को तबादल (Officers transferred in Haryana) कर दिया. तबादला और नई नियुक्ति आदेश जार कर दिये गये हैं.

दोस्तों के साथ पश्चिमी यमुना नहर में नहाने गए युवक की डूबकर मौत, तलाश जारी

यमुनानगर की पश्चिमी यमुना (Yamunanagar Western Yamuna Canal) नहर में सोमवार को नहाने गया एक युवक डूब गया. आस पास के लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. पुलिस गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश में जुटी है.