1 - Manipur Assembly Election: पहले चरण का मतदान आज, 173 उम्मीदवार मैदान में

भाजपा शासित मणिपुर हिंसा की घटनाओं (violence cases in BJP ruled Manipur) के बीच सोमवार को 60 में से 38 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण के मतदान (1st phase of election in Manipur) के लिए तैयार है. राज्य के मतदाता 15 महिलाओं सहित 173 उम्मीदवारों का भाग्य तय करेंगे.

2 - डीपीआईआईटी का आर्थिक वृद्धि पर वेबिनार, प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सोमवार को होने वाले बजट-पश्चात वेबिनार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे. इसमें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव गिरिधर अरमाने, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री राजेश अग्रवाल और नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत भी भाग लेंगे.

3. Ram Rahim furlough: आज कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक की सुनारिया जेल में लौटेगा राम रहीम

डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की फरलो (Ram Rahim furlough) रविवार को खत्म हो गई है. जिसके चलते सोमवार शाम तक कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल में लाया जाएगा.

4. हरियाणा में सीनियर सेकेंडरी के छात्र फाइनल कट लिस्ट के लिए आज से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (Haryana School Education Board) की कक्षा सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी परीक्षा (senior secondary school exam) के परीक्षार्थियों की फाइनल कट लिस्ट की सूची विद्यालय की लॉगिन आई.डी. पर आज से विभाग द्वारा अपलोड की जाने वाली है.

