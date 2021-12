1. शुक्रवार से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, जानें कौन से अहम बिल होंगे पेश

हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल यानी 17 दिसंबर से शुरू हो रहा है. इसको लेकर आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक (Business Advisory Committee meeting in Chandigarh) हुई. जिसमें सत्र को एक दिन बढ़ाने का फैसला लिया गया है.

2- आज भोपाल में होगा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार

सीमा पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जिंदगी की जंग हार गए, बेंगलुरू में सैन्य अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. शहीद कैप्टन की पार्थिव देह भोपाल (Mortal remains of Group Captain Varun Singh who injured in Coonoor Helicopter Crash) पहुंच चुकी है, आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. क्लिक कर पढ़ें खबर.

3- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जाएंगे लखनऊ, भाजपा और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली को करेंगे संबोधित

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को ट्वीट कर बताया कि 'कल उत्तर प्रदेश के प्रवास पर लखनऊ में रहूंगा. वहां भाजपा और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली (Joint rally of BJP and Nishad Party ) को संबोधित करूंगा, जिसके पश्चात यूपी कोआपरेटिव बैंक की शाखाओं व भण्डारणों के लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लूंगा और सहकार भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करूंगा.

4.जी5 पर 17 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म 420 IPC

फिल्म 420 आईपीसी(IPC) 17 दिसंबर को ओटीटी फ्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज होगी. इस फिल्म का डायरेक्शन और स्क्रिप्ट लिखने का काम मनीष गुप्ता ने किया है.

