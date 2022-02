1. assembly election 2022 : गोवा-उत्तराखंड में वोटिंग, यूपी में भी दूसरे चरण का मतदान

14 फरवरी को तीन राज्यों में होने वाली वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के लिए खास है. इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है. उत्तराखंड और गोवा में उसके पास दोबारा सत्ता में लौटने की चुनौती है, जबकि उत्तरप्रदेश में भी दूसरे चरण में उसे अग्निपरीक्षा से ही गुजरना है.

2. आज पंजाब दौरे पर पीएम मोदी, करेंगे चुनाव प्रचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पंजाब में चुनाव प्रचार (PM Modi election campaign in Punjab) के लिए सोमवार (14 फरवरी) को जाने वाले हैं. वहीं, संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने पीएम मोदी की चुनावी रैली का विरोध (Protest against PM Modi's election rally) करने का ऐलान कर दिया है.

3. इसरो ने लॉन्च किया PSLV-C52 सैटेलाइट, EOS-04 अंतरिक्ष में भेजा

इसरो ने सोमवार को मिशन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV-C52) को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया. ये प्रक्षेपण सोमवार की सुबह 5:59 बजे मिशन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV-C52) का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया.

4. कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब मामले को लेकर सुनवाई आज

कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई करेगा. बता दें कि हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला आने तक स्कूल-कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा- हम जल्द से जल्द फैसला सुनाएंगे, लेकिन शांति कायम करना जरूरी है.

5. जम्मू-कश्मीर, यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़ और शिलांग में आज से खुलेंगे स्कूल

सोमवार से चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, यूपी, दिल्ली, और शिलांग में स्कूल खुल गए हैं. कोविड के मामलों की संख्या घटने के साथ कुछ राज्यों ने फरवरी की शुरुआत में ही स्कूलों खोला गया है.

6. उत्तर प्रदेश: प्रधानमंत्री मोदी की कानपुर देहात में चुनावी रैली को आज करेंगे संबोधित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे.

7. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज हमीरपुर और जालौन में करेंगी चुनाव प्रचार

कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार को जालौन दौरे पर रहेंगी. वह आज दोपहर कांग्रेस प्रत्याशी उमा कान्ति के पक्ष में जनसंपर्क व रोड शो करेंगी. इसके बाद खानका शरीफ दरगाह पर माथा टेकने जाएंगी. इसके बाद वे झांसी के लिए रवाना हो जाएंगी.

