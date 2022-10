हरिद्वार: रविवार तड़के हरिद्वार से देहरादून की ओर जा रही एक कार अनियंत्रित होकर पहले आगे जा रही बाइक से टकराई (road accident in haridwar) और उसके बाद पुल की रेलिंग तोड़ते हुए गंगा में जा (Haryana car fell into the Ganges uncontrollably) गिरी. गनीमत यह रही कि गंगा में पानी कम था. जिसके कारण तत्काल पुलिस ने रेस्क्यू कर चालक को सकुशल बाहर निकाला.

बताया जा रहा है कि कार चलाते समय चालक को झपकी लग गई, जिसके कारण उसकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई. कोतवाली हरिद्वार पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि हर की पैड़ी के सामने स्थित केबल ब्रिज के पास एक कार अनियंत्रित होकर गंगा में जा गिरी है. इस कार ने एक बाइक सवार को भी टक्कर मारी. सूचना मिलते ही तत्काल हरकत में आई कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची.

जिसके बाद क्रेन बुलवाकर गाड़ी को बाहर निकाला गया. गाड़ी में सिर्फ चालक ही सवार था. कोतवाली हरिद्वार इंचार्ज राकेंद्र कठैत ने बताया कि कार चालक इस दुर्घटना में गंगा में जा गिरा. कार की टक्कर से एक बाइक सवार भी गंगा में जा गिरा. उसको भी चोट लगी है. उन्होंने कहा कि गनीमत यह रही कि गंगा में पानी थोड़ा कम था, जिसके कारण किसी तरह का कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ.

मौके पर पहुंची रोड़ी बेलवाला चौकी पुलिस ने गंगा से कार सवार के साथ बाइक सवार को भी सकुशल बाहर निकाला. थोड़ी चोट बाइक सवार युवक अंकित निवासी सोनीपत को आई है. जिसे 108 की मदद से पुलिस ने जिला चिकित्सालय भिजवा दिया. कार चालक हरपाल सिंह निवासी हरियाणा को भी मामूली खरोंच आई है. बताया जा रहा है कि सुबह के समय कार चलाते हुए कार चालक को नींद आ गई. जिस कारण वह अपनी कार पर से नियंत्रण खो बैठा.