चंडीगढ़: अभिनेता राजकुमार राव और अभिनेत्री पत्रलेखा लंबे रिलेशनशिप के बाद सोमवार को विवाह के बंधन में बंध (Rajkummar Rao and Patralekhaa Marriage) गए. दोनों ने न्यू चंडीगढ़ के द ओबेरॉय सुखविलास स्पा रिसॉर्ट में बेहद निजी समारोह में शादी कर ली. शादी के बाद शाम को चंडीगढ़ दोनों का रिसेप्शन हुआ. रिसेप्शन में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khatter) पहुंचे. उन्होंने राजकुमार और पत्रलेखा को शादी की बधाई देते हुए दोनों के साथ फोटो शेयर (Rajkumar Rao and Patralekha's reception First photo) की है.

सीएम मनोहर लाल के ट्वीट के बाद राजकुमार राव और अभिनेत्री पत्रलेखा के रिसेप्शन लुक भी पहली बार सामने आया है. इस फोटो में राजकुमार ने ब्लैक कलर का सूट पहना है और पत्रलेखा ने क्रीम-गोल्डन कलर की साड़ी पहनी है. दोनों काफी क्लासी लग रहे हैं. अपनी शादी में राजकुमार राव ने सब्यसाची का डिजाइन किया हुआ क्रीम रंग का कुर्ता और बंद गले का जैकेट पहना था जबकि पत्रलेखा ने लाल रंग का लहंगा पहना था. राव ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की तस्वीरें साझा की हैं.

राजकुमार राव और पत्रलेखा के रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे सीएम खट्टर

राजकुमार राव अपनी शादी से काफी एक्साइटेड हैं. उन्होंने इंस्टा पर अपनी शादी की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि, आखिरकार 11 साल का प्यार, रोमांस, दोस्ती और मौज मस्ती के बाद आज मेरी उससे शादी हो गई, जो मेरी सब कुछ है, मेरी हमसफर और मेरी सबसे अच्छी दोस्त है. आज मेरे लिए पत्रलेखा का पति कहलाने से ज्यादा बड़ी खुशी और कोई नहीं है. आज से हमेशा-हमेशा के लिए.

