चंडीगढ़: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)ने शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न जिलों के डीएम से (pm modi interact with dms of various districts) सीधी बातचीत की. बातचीत में कई राज्यों के सीएम भी शामिल हुए. पीएम मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग में जिला उपायुक्तों से संवाद के दौरान कहा कि जब वर्ष 2018 में मेवात (नूंह) को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की सूची में शामिल किया गया, तब जिले की इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की दर 50.61% थी, जो अब हरियाणा सरकार के प्रयासों से बढ़कर 92.2% हो गई है.

प्रधानमंत्री ने शनिवार को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की समीक्षा बैठक ली और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों, विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों, राज्य के मंत्रियों और जिला आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की. उन्होंने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी ली. बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, टी वी एस एन प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उमाशंकर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.

प्रधानमंत्री ने प्रदेश के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नूंह को ग्लोबल पहचान देने के लिए कार्य करने और जिले की खूबियों पर आधारित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्य पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए भी प्रदेश सरकार की जमकर प्रशंसा की. साथ-साथ प्रधानमंत्री ने गुड गवर्नेंस के माध्यम से आयुष्मान भारत, पैंशन योजनाओं एवं जनकल्याणकारी सेवाओं व स्कीमों को समयबद्व उपलब्ध करवाने के लिए भी सरकार की तारीफ की. उल्लेखनीय है कि ये पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा सरकार की तारीफ की है. इससे पूर्व भी प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जनकल्याण की नीतियों व कार्यक्रमों तारीफ की थी.

