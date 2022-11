चंडीगढ़: तेल कंपनियों ने सोमवार को हरियाणा में पेट्रोल और डीजल के नए दाम (Petrol And Diesel New Rate In Haryana) जारी कर दिए हैं. सोमवार को हरियाणा में पेट्रोल के दाम में (Petrol Diesel Price In Haryana) में 0.7 पैसे इजाफा हुआ है. वहीं डीजल के दाम में 0.8 पैसे की बढ़ोत्तरी की गई है. इसके बाद आज हरियाणा में पेट्रोल 97.55 रुपये और डीजल 90.44 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. बात करें साइबर सिटी गुरुग्राम की तो यहां पेट्रोल और डीजल के दामों में को कटौती देखने को मिली है.

गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत (Petrol Price In Gurugram) में आज स्थिर बने हुए है. जिसके बाद गुरुग्राम में पेट्रोल 97.10 रुपये वहीं डीजल 89.96 रुपये प्रति लीटर हो गया है. वहीं इंडस्ट्रियल सिटी फरीदाबाद में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. सोमवार को फरीदाबाद में पेट्रोल 97.49 रुपये प्रति लीटर बिक रहा हैं. वहीं डीजल की कीमत 90.35 रुपये लीटर है.

प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल सिरसा जिले में बिक रहा है. आज सिरसा में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से कटौती देखने को मिली है. सिरसा में पेट्रोल 44 पैसे और डीजल 43 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है. जिसके बाद एक लीटर पेट्रोल की कीमत 98.57 रुपये है, जबकि डीजल 91.38 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. इसके अलावा चंडीगढ़ में पेट्रोल डीजल के दाम (Petrol Diesel Price In Chandigarh) में 20 मई के बाद से कोई बदलाव नहीं हुआ है. चंडीगढ़ में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 96.20 रुपये है, जबकि डीजल 84.26 रुपये की दर से बिक रहा है.

बता दें कि पेट्रोल की कीमत को कई कारक निर्धारित करते हैं. जैसे रुपये से अमेरिकी डॉलर विनिमय दर, कच्चे तेल की लागत, वैश्विक संकेत, ईंधन की मांग, आदि. जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो भारत में ईंधन की कीमत बढ़ जाती है. पेट्रोल दर रिफाइनरियों, उत्पाद शुल्क, डीलर कमीशन और मूल्य वर्धित कर या वैट में भुगतान जोड़कर तय की जाती है. इन्हें जोड़ने के बाद पेट्रोल का खुदरा बिक्री मूल्य लगभग दोगुना हो जाता है. पेट्रोल-डीजल की कीमत आप एसएमएस के जरिए भी जान सकते हैं.

इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, आपको RSP और अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा. हर शहर का कोड अलग-अलग है, जो आपको आईओसीएल की वेबसाइट से मिल जाएगा. बता दें कि प्रतिदिन सुबह छह बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है. सुबह छह बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं. पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है.