पत्नी और बेटी को घोंपा चाकू, बेटे को मारी गोली, फिर शराबी पति ने किया सुसाइड

Palwal Crime News: पलवल के धतीर गांव में बुधवार देर रात सुनील नाम के एक शख्स द्वारा अपनी पत्नी, बेटी और बेटे पर जानलेवा हमला किया गया. मां, बेटी और बेटा तो बच गए लेकिन सुनील ने खुद को गोली मार कर सुसाइड कर लिया. घायलों का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.

1 घंटे की बारिश से पानी-पानी हुआ गुरुग्राम, घंटों जाम में फंसे रहे लोग

गुरुग्राम: एक बार फिर 1 घंटे की बारिश ने गुरुग्राम (rain in gurugram) प्रशासन के तमाम दावों पर पानी फेर दिया. गुरुग्राम प्रशासन का दावा था कि इस बार गुरुग्राम में जलभराव नहीं होगा और जाम नहीं लगेगा. क्योंकि इस बार जिला प्रशासन ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाकर 16 आईएएस और एचसीएस अधिकारियों की पूरी फौज तैनात की है, लेकिन वीरवार को हुई 1 घंटे की बारिश से गुरुग्राम पानी-पानी हो गया. गुरुग्राम की सड़कें तालाब (water logging in gurugram) की तरह लग रही थी. गुरुग्राम में जलभराव से जाम से हालात पैदा हो गए. जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई. गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड, एक्सटेंशन रोड, शीतला माता मंदिर रोड, बसई रोड के अलावा कई सेक्टरों में 3 से 4 फुट तक पानी भरा नजर आया. जिसकी वजह से लोगों को घंटे जाम (jam in gurugram) में फंसना रहना पड़ा.

कुरुक्षेत्र आयुष विश्वविद्यालय ने कम कीमत में किया मानव अंगों का प्लास्टिनेशन, 50 साल तक किये जा सकते हैं संरक्षित

हरियाणा के श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय (Sri Krishna Ayush University Kurukshetra) ने मानव अंगों के प्लास्टिनेशन की दिशा में नया कमाल किया है. विश्विद्यालय ने कम कीमत में मानव शरीर के छोटे से छोटे अंगों का प्लास्टिनेशन करने का बेहतरीन काम किया है. इन अंगों को म्यूजियम में 50 सालों तक रखा जा सकता है. चिकित्सा क्षेत्र में शोध कर रहे छात्रों की पढ़ाई में ये अंग बेहद मददगार साबित होंगे.

Petrol Diesel Price In Haryana: पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर राहत, चेक करें लेटेस्ट रेट

पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से लोगों को कुछ राहत मिली (Petrol Diesel Price Today) है. सरकारी तेल कंपनियों ने आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी की है.

पलवल के अस्पतालों पर दूसरे दिन भी आयकर विभाग की छापेमारी जारी

पलवल के अस्पतालों में आयकर विभाग की छापेमारी (income tax raid in palwal hospital) दूसरे दिन भी जारी रही. खबर है कि जिले के दोनों अस्पतालों में वित्तिय अनियमितताएं पाई गई हैं.

गुरुग्राम में गौ तस्करों ने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर किया स्टंट, देखें वीडियो

वीरवार सुबह गुरुग्राम में गौ तस्करों (cow smugglers in gurugram) का फिर से आतंक देखने को मिला. दरअसल गौ रक्षकों को सूचना मिली थी कि गौ तस्कर दो ट्रकों में गायों को वध के लिए ले जा रहे हैं.

अर्धसैनिक बल में नियुक्ति की मांग को लेकर होडल से रवाना हुआ नागपुर से शुरू हुआ अभार्थियों का पैदल मार्च

अर्धसैनिक बल में नियुक्ति की मांग को लेकर नागपुर से चला करीब 200 से ज्यादा अभियार्थियों का पैदल मार्च (youth foot march nagpur to delhi) होडल से रवाना हो चुकी है. युवाओं के ये पैदल मार्च दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर रुकेगा.

चंडीगढ़ में एंटी टेरेरिस्ट फ्रंट ऑफ इंडिया का प्रदर्शन, पंजाब के सांसद पर FIR दर्ज करने की मांग

पंजाब के सांसद सिमरनजीत सिंह मान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर हरियाणा राजभवन के बाहर एंटी टेरेरिस्ट फ्रंट ऑफ इंडिया ने प्रदर्शन (protest of Anti Terrorist Front of India) किया. साथ ही भगत सिंह को आतंकवादी कहने वालों को जेल भेजने की मांग की.

भिवानी नगर परिषद सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन, 1 अगस्त से लिखेंगे विधायकों और सांसदों को पत्र

भिवानी नगर परिषद सफाई कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर (Demonstration of sanitation workers in bhiwani) भाजपा सरकार के विरोध में रोष प्रदर्शन किया. कर्मचारी शहर में झाड़ू लेकर सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

पलवल में मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन

पलवल-अलीगढ़ रोड को केजीपी से जोड़ने के लिए इंटरचेंज रोड बनाई जा रही है जिसके (Palwal farmers Demand) लिए 7 एकड़ जमीन भी अधिग्रहित कर ली गई थी. लेकिन अब किसान जमीन का अवार्ड बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध के सुर उठाने लग गए हैं.

Panipat Domestic Violence: बेटी पैदा हुई तो पति के पैर चटवाए, 50 लाख दहेज देने के बाद मांगी 15 लाख की कार, FIR दर्ज

पानीपत से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर लोग यह सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि क्या बेटी पैदा होना गुनाह है? सरकार और समाज का हर जिम्मेदार शख्स चीख-चीख कह रहा कि इस आधुनिक युग में बेटियां किसी बेटे से कम नहीं है.

बच्ची को नशे की दवाई खिलाकर बेचने जा रही थी महिला, बुजुर्ग दंपति ने करवाया गिरफ्तार

कैथल में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. बुधवार देर शाम बुजुर्ग महिला नाबालिग लड़की को समाना पंजाब जा रही बस में ले जा रही थी. इस दौरान एक बुजुर्ग ने पूरे मामले का खुलासा किया और अपहरणकर्ता महिला (woman kidnaped minor girl in kaithal) को पुलिस के हवाले कर दिया.