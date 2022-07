Gurugram Crime News: 100 से ज्यादा CCTV खंगालने के बाद लूट की वारदात का हुआ खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार

Gurugram Crime News: शराब के ठेके पर कैशियर से पांच लाख की लूट के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों की पहचान दादरी के तोए निवासी निवासी देवेंद्र और संजीत उर्फ हैप्पी के रूप में हुई है.

CBSE 10th result 2022 : डॉक्टर बनना चाहती है 10वीं की टॉपर अंजली, सीएम ने हर महीने स्कॉलरशिप देने का किया एलान

महेंद्रगढ़ के इंडस वैली स्कूल दौंगड़ा अहीर की छात्रा अंजलि यादव ने शत प्रतिशत नंबर लेकर 10 वीं की परीक्षा में टॉप किया (CBSE 10th result 2022) है. अंजली को 500 में से 500 अंक मिले हैं. बेटी की इस सफलता पर पूरा हरियाणा खुश है. वहीं सीएम खट्टर ने अंजली की सफलता पर बधाई दी है.

बीजेपी विधायक संजय सिंह को मेदांता हॉस्पिटल में कराया गया एडमिट, सीएम खट्टर ने पूछा हालचाल

गुरूग्राम के सोहना विधानसभा सीट से से विधायक संजय सिंह अचानक बीमार हो गए हैं. बुधवार को अचानक शुगर और बीपी बढ़ जाने से उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई. इसके बाद उन्हें मेंदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में भर्ती कराया गया (Medanta Hospital Gurugram) है.

Petrol Diesel Price Today: हरियाणा में आज सस्ता हुआ या बढ़ा पेट्रोल डीजल का भाव, जानें लेटेस्ट रेट

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आज (वीरवार) यानी 28 जुलाई, 2022 को भी बदलाव देखने को मिला है.आज हरियाणा में पेट्रोल 97.45 रुपये वहीं डीजल 90.29 रुपये प्रतिलीटर बिक रहा (Petrol Diesel New Rate) है.



गुरुग्राम घामडौज टोल प्लाजा के बाउसरों की गुंडागर्दी, कार सवार दंपति को बेरहमी से पीटा

गुरुग्राम: बुधवार को घामडौज टोल प्लाजा गुरुग्राम (ghamdouj toll plaza gurugram) पर बाउंसरों की गुंडागर्दी देखने को मिली. बाउंसर ने एक महिला और उसके पति की बेरहमी से पिटाई की. मारपीट की पूरी वारदात टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. पूरा विवाद टोल टैक्स देने को लेकर बताया जा रहा है.

शिवभक्त बने 'हत्यारे', जाट रेजीमेंट के जवान को बुरी तरह पीटने का VIDEO वायरल, 6 गिरफ्तार

उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की में बीते दिन यूपी के कांवड़िए की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है. आरोपियों का पुरकाजी थाना क्षेत्र में भी स्थानीय लोगों से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए पुरकाजी थाने में घुस गए थे. वहीं, जिस कांवड़िए की हत्या हुई है, वो जाट रेजीमेंट का जवान था और इस समय गुजरात में तैनात था. छुट्टियों में घर आया हुआ था और दोस्तों के साथ कांवड़ लेने हरिद्वार गया था.

रोहतकः सीवरेज लाइन में महिला व 2 बच्चों की लाश मिलने से सनसनी, छानबीन में जुटी पुलिस

रोहतक शहर में सीवरेज लाइन से महिला और दो बच्चों का शव बरामद (Three dead bodies found in sewerage line in Rohtak) हुआ है. शव गली-सड़ी होने के कारण पुलिस को शिनाख्त करने में परेशानी पेश आ रही है.

अंबाला में गैस की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, मौके से 36 सिलेंडर बरामद

हरियाणा के अंबाला शहर के राम बाग रोड पर एक बंद डेयरी पर सीआईडी विभाग छापेमारी कर गैस सिलेंडरों से गैस की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ (Black marketing of LPG gas in Ambala) किया है.

भारतीय सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर तीन युवाओं से धोखाधड़ी, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिखाकर ठगे 15 लाख

हरियाणा में आए दिन भारतीय सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के मामले (Recruitment in Army in Haryana) सामने आ रहे हैं. हालांकि पुलिस लगातार लोगों को जागरूक कर रही है. बावजूद इसके मामले कम नहीं हो रहे हैं.

पानी पीने को लेकर दर्जनों तबलीगी जमातियों के साथ मारपीट, दो घायल

पलवल के होडल में तबलीगी जमात के लोगों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. पुलिस ने 10 से 12 आरोपियों को खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

पंचकूला में धू-धू कर जली बीएमडब्ल्यू कार, देखें वीडियो

बुधवार को मोरनी रोड पर बीएमडब्ल्यू कार में भीषण आग (fire in bmw car in panchkula) लग गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार में आग लगने के दौरान कई धमाके हुए. जिससे की कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई.

गुरुग्राम में चलती कार में लगी आग, महिला चालक ने सूझबूझ से बचाई अपनी जान

राजीव चौक पर चलती कार में अचानक आग (fire in car in gurugram) लग गई. जैसे ही आग की भनक कार चालक महिला को लगी तो तुरंत उसने सूझबूझ का परिचय देते हुए कार को बीच सड़क पर रोक दिया और खुद कार से नीचे उतर गई.

जूडो चैंपियनशिप में भिवानी के खिलाड़ियों का कमाल, 13 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते

गुरुग्राम में आयोजित डॉक्टर जिगारो कानो जूडो चैंपियनशिप (doctor jigaro kano judo championship gurugram) में भिवानी के खिलाड़ियों ने 13 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं.