OP Chautala Convicted: आय से अधिक संपत्ति के मामले में ओपी चौटाला पहुंचे कोर्ट, आज हो सकता है सजा का ऐलान

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court Delhi) आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिए गए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की सजा पर फैसला सुना सकती है. स्पेशल जज विकास धूल फैसला सुनाएंगे.

Summer vacation in haryana: हरियाणा में 1 जून से होंगी गर्मियों की छुट्टियां, 30 जून तक बंद रहेंगे सभी स्कूल

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी तथा निजी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश (Summer vacation in haryana) की घोषणा की है. स्कूलों में 1 जून से 30 जून 2022 तक गर्मियों की छुट्टियां (schools will closed from june 1 to june 30) होंगी. इस संबंध में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं.

व्यापारी से 50 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में पांच बदमाश गिरफ्तार, तलाश में जुटी थी एसटीएफ और पुलिस

जिले की बावल थाना पुलिस ने साल 2017 में एक शोरूम पर फायरिंग कर मालिक से 50 करोड़ रुपये रंगदारी मांगने के मामले में 5 बदमाशों को अरेस्ट किया. पुलिस ने बदमाशों से वारदात में प्रयोग की गई बाइक और हथियार बरामद किए है.

Woman Murdered In Jehtana Village For Dowry: दहेज की बलि चढ़ी गर्भवती महिला, ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज

जेहटाना गांव में दहेज के लालच में एक आठ महीने की गर्भवती महिला की हत्या करने का मामला सामना आया (Woman Murdered In Jehtana Village For Dowry) है. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पति सहित ससुराल के पांच नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

AAM AADMI PARTY KURUKSHETRA RALLY: अशोक तंवर बोले- अब 'आप' को बेहतर विकल्प के तौर पर देख रहे प्रदेश के लोग

आगामी 29 मई को आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र में एक बड़ी रैली करने जा रही (AAM AADMI PARTY KURUKSHETRA RALLY) है. ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर ने बताया कि दूसरी पार्टियों में इस रैली को लेकर इतना डर है कि दूसरी पार्टियां भी रैलियां करने जा रही है और क्या कुछ कहा (ASHOK TANWAR ON AAM AADMI PARTY KURUKSHETRA RALLY) पढ़ें पूरी खबर...

Connected Jaw Successfully Operation: पीजीआईएमएस के डॉक्टरों का कमाल, जन्म से जुड़े दो माह के बच्चे के जबड़े का सफल ऑपरेशन

जिला रोहतक के पीजीआईएमएस में दो माह के बच्चे के दोनों जुड़े जबड़ों का ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने सफलता हासिल की (connected jaw of two month child) है. बता दें, यह प्रदेश में किए जाने वाला इस तरह का पहला ऑपरेशन था. बच्चे का जन्म दो माह पहले इसी अस्पताल में ही हुआ है.

पति की हत्या की दोषी महिला सात साल बाद गिरफ्तार, जमानत लेकर हो गई थी गायब

Hisar Crime News: हांसी पुलिस ने पूरे सात साल बाद एक महिला अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. महिला को पति की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. ये पिछले 7 साल से फरार चल रही थी.

Elections in Haryana: 'हरियाणा में निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ेगी AAP, 29 मई की रैली के बाद उम्मीदवारों की घोषणा'

बुधवार को आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने 29 मई को कुरुक्षेत्र में होने वाली रैली के लिए प्रदेशवासियों को न्योता दिया. साथ में हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी.

Employees Suspended in Haryana: चार साल पुराने गबन मामले में 6 कर्मचारी निलंबित, FIR दर्ज करने का आदेश

हरियाणा सरकार ने चार साल पुराने गबन के एक मामले में 6 कर्मचारियों को निलंबित (Employees Suspended in Haryana) करने का आदेश दिया है. ये कर्मचारी शहरी स्थानीय विभाग में कार्यरत थे. इनकी शिकायत सीएम विंडो पर दी गई थी. विभागीय जांच में ये सभी दोषी पाये गये.

Haryana Local Body Election: जून में तपेगी सियासी जमीन, पंजाब मॉडल पर AAP की एंट्री से ऐसे बदल गया माहौल

हरियाणा में मौसम का पारा पहले ही ऊपर चढ़ा हुआ है. अब चुनावी माहौल ने सियासी तपिश बढ़ा दी है. हरियाणा में निकाय चुनाव (Haryana Local Body Election) को लेकर सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज मैदान में कूद पड़े हैं. बीजेपी, कांग्रेस के बाद और पंजाब की जीत के साथ आम आदमी पार्टी ने हरियाणा का सियासी समीकरण माहौल बदल दिया है. विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों के लिए निकाय चुनाव अहम हो गया है.

हरियाणा की विश्वसनीय खबरों को पढ़ने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें Etv Bharat APP