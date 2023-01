नए साल पर महंगाई का झटका, हरियाणा में पेट्रोल डीजल हुआ महंगा, जानें ताजा कीमत

सरकारी तेल कंपनियों ने हरियाणा में पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए (petrol diesel rate in haryana) हैं. बता दें कि हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी जाती हैं. इसके तुरंत बाद ही नए रेट पर तेल की बिक्री शुरू हो जाती है.

रेवाड़ी में महिला से 11 हजार की ठगी, आरोपी ने पति का दोस्त बताकर दिया वारदात को अंजाम

रेवाड़ी में साइबर क्राइम (cyber crime in rewari) के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे. एक बार फिर से रेवाड़ी में महिला से ठगी का मामला सामने आया है. आरोपी ने महिला के पति का दोस्त बताकर वारदात को अंजाम दिया.

हरियाणा में स्ट्रॉबेरी की खेती कर किसान सालाना कमा रहे 20 से 25 लाख रुपये, जानें खेती करने का तरीका

किसान अगर पारंपरिक खेती को छोड़ बागवानी की ओर ध्यान दे तो कम समय और कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है. बागवानी फसलों की खासियत है कि इनका बाजार में दाम अच्छा मिलता है. इन्हीं में से एक है स्ट्रॉबेरी की खेती (strawberry farming).

पानीपत में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, आम जनता हो रही परेशान

पानीपत लघु सचिवालय में पटवारियों की हड़ताल (patwaris strike in panipat) जारी है. जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

लोकसभा चुनाव से पहले नौ राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार

2023 में 9 राज्यों में होने वाले विधान सभा और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का मेगा प्लान तैयार किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है. राज्यों का चुनाव तो बहाना है, दरअसल पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी डेडीकेटेड फौज तैयार कर रही है.

कांग्रेस-इनेलो में गठबंधन की चर्चाओं पर लगा विराम, दीपेंद्र हुड्डा बोले- जिस पार्टी का अस्तित्व नहीं उससे गठबंधन कैसा

कांग्रेस-इनेलो के भविष्य में गठबंधन की चर्चाओं पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने (Rajya Sabha MP Deepender Hooda in Jhajjar) पूर्ण विराम लगा दिया है. गठबंधन की चाचाओं को दीपेंद्र हुड्डा ने कहा जिस पार्टी का लोगों के बीच में कोई अस्तित्व ही नहीं है तो उनके साथ कैसे गठबंधन कर सकते हैं.

जूनियर कोच के साथ छेड़छाड़ मामला: CM मनोहर लाल बोले- आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं हो जाता

राजस्थान के सिरोही दौरे पर आए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आबूरोड के ब्रह्माकुमारी (Haryana CM in Rajasthan) संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने जूनियर कोच के साथ छेड़छाड़ मामले में कहा कि आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं हो जाता.

'भारत जोड़ो यात्रा' का लक्ष्य हासिल हुआ, राहुल 30 जनवरी को श्रीनगर में करेंगे ध्वजारोहण : कांग्रेस

कांग्रेस ने कहा कि 'भारत जोड़ो यात्रा' (Bharat Jodo Yatra) 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरी है, जहां लाखों स्थानीय लोगों का समर्थन मिला है. यात्रा का लक्ष्य हासिल हुआ है. राहुल गांधी 30 जनवरी को श्रीनगर में तिरंगा फहराकर भारत जोड़ो यात्रा का समापन करेंगे.

AAP सिंबल पर लड़ेगी फरीदाबाद नगर निगम चुनाव, ईटीवी भारत से खास बातचीत में बोले अनुराग ढांडा

नगर निगम चुनाव से पहले फरीदाबाद पहुंचे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा ने (anurag dhanda in faridabad) कार्यकर्ताओं में जोश भरा. ईटीवी भारत से खास बातचीत में अनुराग ढांडा ने बीजेपी और कांग्रेस पर (Anurag Dhanda on BJP in faridabad) भी निशाना साधा है.

Haryana Weather Update: हरियाणा में ठंड को लेकर येलो अलर्ज जारी, इस जिले में माइनस 1.3 डिग्री पहुंचा तापमान

हरियाणावासियों को फिलहाल ठंड और शीत लहर से राहत नहीं मिलेगी. चंडीगढ़ मौसम विभाग ने हरियाणा में ठंड को लेकर येलो अलर्ज (Yellow Alert Regarding Weather in Haryana) जारी किया है. हरियाणा के मेवात इलाके में सोमवार को तापमान माइनस 1.3 डिग्री दर्ज किया गया.