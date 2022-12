भिवानी की इनेलो महिला प्रधान पर धोखाधड़ी का केस दर्ज, नौकरी का झांसा देकर 5 लाख हड़पने का आरोप

भिवानी की इनेलो महिला प्रधान इंदु परमार (INLD mahila pradhan indu parmar) के खिलाफ कैथल पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है. इंदु पर नौकरी का झांसा देकर 5 लाख रुपए हड़पने का आरोप है. कै​थल के सिविल लाइन थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल विजेता बॉक्सर जैस्मिन ने खेल मंत्री संदीप सिंह पर लगाया अनदेखी का आरोप

हरियाणा खेल मंत्री संदीप सिंह पर बर्मिंघम में आयोजित (Birmingham Commonwealth Games) कॉमनवेल्थ गेम्स विजेता जैस्मिन लंबोरिया (Commonwealth winning boxer Jasmine Lamboria) ने आरोप लगाया है कि खेल मंत्री उनकी गुहार नहीं सुन रहे.

खेल मंत्री संदीप सिंह पर छेड़छाड़ के मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित

हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह (Haryana Sports Minister Sandeep Singh) पर लगे छेड़छाड़ के आरोप की जांच के लिए सरकार ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की है. ये कमेटी जांच के बाद जो रिपोर्ट देगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

हरियाणा खेल मंत्री संदीप सिंह पर लगे आरोपों की रिटायर्ड जज से हो जांच- सुधा भारद्वाज

हरियाणा खेल मंत्री संदीप सिंह (Haryana Sports Minister Sandeep Singh) पर लगे आरोपों की जांच के लिए प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यी SIT का गठन किया है. वहीं हरियाणा महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुधा भारद्वाज ने पूरे मामले की जांच रिटायर्ड जज से कराने की मांग की है.

रेवाड़ी में साइबर ठगी, CISF जवान बनकर ठगों ने दो महिलाओं से ऐंठे 90 हजार रुपये

रेवाड़ी में CISF का जवान बनकर दो महिलाओं से ठगी का मामला (cyber fraud in rewari) सामने आया है. साइबर ठग ने पीड़िता को लालच देकर 90 हजार रुपयों में चपत लगा दी. पीड़िता ने इसकी शिकायत तुरंत साइबर थाना पुलिस को दी है.

Theft in Panipat: घर से चोरी हुआ 40 तोला सोना, बाबा के दरबार में पहुंचा हरियाणा पुलिस का जवान

जब हरियाणा पुलिस ने चोर को पकड़ पाने में अपने हाथ खड़े कर दिए तो बाबा के दरबार पहुंच (Pandokhar Baba court Panipat) गए. इसके बाद पुलिस चोर को ढूंढ़ने के लिए बाबा से उसका पता पूछने लगी. पुलिस की बेबसी को देखते हुए बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया

हरियाणा की महिला मंत्री कमलेश ढांडा का ट्विटर अकाउंट हैक

हरियाणा की महिला मंत्री का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया (Haryana Women Minister Kamlesh Dhanda) है. ट्वीटर अकाउंट हैक होने की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी. जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इस अकाउंट से अगर कोई आपत्तिजनक पोस्ट आए तो उस पर ध्यान न दें.

सोनीपत में नशा मुक्ति केंद्र संचालक की धारदार हथियार से हत्या, आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज

हरियाणा में सोनीपत झिंझौली गांव में नशा मुक्ति केंद्र (murder case in Sonipat Jhinjhauli Village) चला रहे व्यक्ति की डंडों से पीटकर और धारदार हथियार से हमला कर हत्या करने का मामला सामने आया है. केंद्र के दो सहयोग कर्मियों समेत आठ लोगों के (Case registered against eight people) खिलाफ शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है.

फतेहाबाद में बुजुर्ग के साथ ठगी, परिचित का दोस्त बनकर ठगे 4.20 लाख

फतेहाबाद के टोराना में बुजुर्ग व्यक्ति से ठगी (elderly fraud in fatehabad) का मामला सामने आया है. साइबर ठग ने खुद को आस्ट्रेलिया में रह रहे परिचित का बेटा बताकर बुजुर्ग से मदद के नाम पर 4.20 लाख रुपए ठग लिए.

चंडीगढ़ पीजीआई में बनेगा 150 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक, कोविड संक्रमित गंभीर मरीजों का होगा इलाज

चंडीगढ़ पीजीआई में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक (critical care block in PGI) का निर्माण होगा. इस ब्लॉक में कोविड संक्रमित गंभीर मरीजों का इलाज हो सकेगा. इस ब्लॉक बनाने में 208 करोड़ रुपए खर्च होंगे, इसकी पहली किश्त जारी कर दी गई है.