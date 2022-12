हरियाणा खेल मंत्री पर छेड़खानी आरोप मामला: संदीप सिंह ने आरोपों को बताया निराधार, विपक्ष पर जताया छवि धूमिल करने का संदेह

हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर जूनियर कोच (Junior coach accused of molestation) के द्वारा इनेलो ऑफिस से प्रेसवार्ता कर छेड़खानी के (Sandeep Singh accused of molestation) आरोप लगाए जाने पर प्रदेश में सियासी पारा बढ़ गया है.

नेशनल एथलीट ने हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, अभय चौटाला ने की बर्खास्त करने की मांग

नेशनल एथलीट ने हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़ित नेशनल एथलीट का कहना है कि डीजीपी कार्यालय, सीएम हाउस और गृह मंत्री अनिल विज हर स्तर पर प्रयास किया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई.

रोहतकः लेह लद्दाख में शहीद हुए सेना के जवान का सुनारिया कलां में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार

लेह लद्दाख में बर्फबारी की वजह से शहीद हुए भारतीय सेना के जवान जोगेंद्र सिंह का वीरवार को अंतिम संस्कार (Last rites of Martyr Jogendra Singh in Rohtak) किया गया. शहीद जोगेंद्र सिंह को सैंकड़ों लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी.

विध्वंसक शब्द पर अभय चौटाला की ओर आपत्ति जताने का मामला, विधानसभा अध्यक्ष बोले- जांच के लिए इन्क्वायरी का गठन

हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र बुधवार को खत्म हो गया. वहीं, वीरवार को हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि इनेलो नेता अभय चौटाला के द्वारा सदन में विध्वंसक शब्द को लेकर जो आपत्ति जताई गई थी, इस मामले में इन्क्वायरी का गठन किया गया है. इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कर्रवाई होगी. (haryana assembly winter session)

मनोहर लाल सरकार पर नेताविपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का गंभीर आरोप, प्रदेश के ऊपर 4 लाख करोड़ से अधिक कर्ज

नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि प्रदेश पर 4 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज है. प्रदेश कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है, ऐसे में अगर सरकार को फिगर कम लगती है तो श्वेत पत्र जारी करें. (Bhupinder Hooda allegations on bjp government )

हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र में अधिकारियों ने पेश किए गलत आंकड़े, अब होगी कार्रवाई

हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र (haryana assembly winter session) में गलत आंकड़ों की वजह से तीन मंत्रियों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा. गलत आंकड़ा देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है.

टी-शर्ट ने उड़ाई सत्ता के गलियारों की नींद, बीस लाख के सूट पर सफेद T-Shirt भारी: दीपेंद्र सिंह हुड्डा

सोनीपत पहुंचे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पलटवार (MP deepender Singh comment on BJP) करते हुए कहा कि एक टी-शर्ट ने सत्ता के गलियारों की उड़ा रखी है. उन्हें इस बात का गर्व है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में नफरत को प्यार से जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर निकली है.

Haryana Weather Update: हरियाणा में बारिश से बढ़ी ठंड, अगले 5 दिन के लिए मौसम विभाग ने जारी की ये चेतावनी

हरियाणा में ठंड का कहर बढ़ने वाला है. कई जिलों में गुरुवार को बारिश हुई. चंडीगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक अगले कई दिनों तक बारिश की संभावना बनी हुई है. हरियाणा में न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature in Haryana) कई जिलों में 4 डिग्री तक पहुंच गया है. मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में चंडीगढ़, पंजाब, और हरियाणा में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी.

रोहतक में नौकर 3 लाख लेकर फरार, रिटायर्ड बैंक मैनेजर के घर की वारदात

रोहतक में घरेलू नौकर 3 लाख रुपए (Theft in rohtak) लेकर फरार हो गया. रिटायर्ड बैंक मैनेजर की रिपोर्ट पर पुलिस ने केस दर्ज किया है. रोहतक पुलिस ने घरेलू नौकर रखने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाने की अपील की है.

फरीदाबाद में बुजुर्गों को मदद का झांसा देकर ठगी, 21 साल बाद आरोपी गिरफ्तार

फरीदाबाद पुलिस ने बुजुर्गों को मदद का झांसा (elders Cheating in Faridabad) देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह एटीएम से कैश निकालने में मदद करने का झांसा देकर बुजुर्ग और महिलाओं से ठगी करता था.